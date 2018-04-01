Самый титулованный игрок в истории футбола теперь - бразилец Данни Алвес

СЕГОДНЯ 14:10 2018-04-01T14:17:54+03:00

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34-летний защитник сборной Бразилии и футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес стал официально самым титулованным игроком в истории мирового футбола. За свою карьеру он выиграл 37 титулов, выступая сразу за несколько клубов.

В субботу, 31 марта, Дан Алвес вместе со своим "ПСЖ" добился победы в Кубке французской Лиги. Его команда одержала победу со счетом 3:0 в финале турнира над "Монако". Этот трофей стал 37-м, который игрок выиграл за свою карьеру. По этому показателю он обошел двух британских футболистов - Райана Гиггза из Уэльса и шотландца Кенни Далгиша. Они выиграли по 36 трофеев за свою карьеру, но уже завершили свои выступления.

Дани Алвес выиграл 23 турнира с "Барселоной", 5 в составе "Севильи", 4 - со сборной Бразилии, по 2 раза побеждал с "Ювентусом" и "Пари Сен-Жерменом".

Бразилец - шестикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, дважды побеждал в Кубке УЕФА, пять раз побеждал выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, четыре раза - Суперкубок УЕФА, три раза - клубный чемпионат мира, два раза - Кубок Конфедераций. По одному разу Алвес выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Суперкубок Франции, Кубок Французской лиги, Кубок Америки и Кубок Нордесте.

Отметим, что игрок продолжает свои выступления и его коллекция может пополниться в ближашее время.