Генератор научных старостей

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-01T15:58:07+03:00

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Науку в массы несут за большие деньги. Онлайн-лекция Татьяны Мозголедовой - тысяча рублей за трансляцию. Простите мне мой табасаранский, абасраца. С горя и от нехватки денег прослушала старые лекции. С удивлением убедилась, что популяризатор науки перманентно талдычит одно и тоже. Поэтому генерирую, что было на мероприятии.

Итак, лекция Мозголедовой, на которой я не была, но которую я сгенерировала.

1. После часового опоздания выходит Мозголедова. На голове хвостик белых волос из бороды хоттабыча, на остальном - костюм "я с дачи". Обязательно сообщает в микрофон, что только что вернулась с какого-нибудь мегаважного мероприятия, типа межгалактического съезда гуманоидов в Туапсе.

2. Несколько шуток в стиле Александра Васильева про нагламуренных студентов в шелках, мехах, но без мозгов

3. Предложение начинается со слов "Мы с Бехтеревой". Продолжение неважно. Возможны ссылки на Капицу, Лотмана, перельмана и еще кого- нибудь, "с кем я имела честь быть знакомой".

4. Несколько картинок из презентации. Нам показывают либо мозг Эйнштейна, либо мозг птицы, либо мозг шимпанзе. Либо все сразу, что символизирует высочайший левел беседы.

5. Блок "Удивление". Мозголедова удивляется мозгу птицы, который "абсолютно гладкий", но при этом птицы страшно умные. Призывает зал удивиться вместе с ней.

6. Блок "Восхищение". Лектор восхищается танцу пчелы, свидетельствующем о наличии у пчел пчелиного языка.

7. Блок "Разоблачение". Лектор с жаром разоблачает миф о том, что мы, якобы, используем только десять процентов мозга. Это страшная ложь. Мозг используется вполне себе активно.

8. Блок "Живые авторитеты". Обязательно упоминается Жанна Резникова, у которой муравьи научились решать уравнения высшей математики.

9. Блок "Негодование". Какой дурак придумал, будто чем больше весит мозг, тем умнее человек? Все знают, что от веса мозга ничего не зависит.

9. Блок "Явшоке". Оратор в шоке от распределенного мозга муравьев, которого как бы нет, потому что каждый муравей -это отдельный нейрон, выполняющий задачи, поступающие из центра.

10. Блок "цитаты". В презентации нам показывают цитату про то, что мозг не отличает реальность от выдумки. Для него все воспоминания одинаковы.

11. Блок "научные старости". Нам сообщают, что способность к языку заложена в нашем мозге и все языки имеют одинаковый закон построения. Люди, говорящие на одном языке - стопудовая родня. Чеченцы и китайцы - один народ.

12. Блок "Есть ли жизнь на марсе". Мозголедова задает сама себе вопросы и отвечает на них: "науке это неизвестно".

Выясняется, что науке неизвестно, что такое жизнь, что такое сознание, что такое воля и многое другое.

13. Блок "Бабушкины пугалки". Несколько страшилок про восстание машин. Близок тот час, когда микроволновка обретет сознание и отравит тебя.

14. Эффектная цитата в финале. Например, про то, что мы ответственны за звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас.

15. Ответы на вопросы (недовольным тоном, ибо выступающая опаздывает на новую важную встречу высших разумов).