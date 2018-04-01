Патриарх Кирилл: То, что кроткий человек не может взять нахрапом, ему даст Бог!

СЕГОДНЯ 16:20 2018-04-01T16:38:59+03:00

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В воскресенье, за неделю до Пасхи, православные отмечают великий праздник - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). По преданию, въезжавшему в Иерусалим на ослике Христу, воскресившему умершего Лазаря, устилали путь пальмовыми ветвями в знак признания Сыном Божьим. На Руси их заменяют ветви распустившейся вербы, которые верующие несут для освящения в храм.

Патриарх Кирилл по традиции совершил литургию в храме Христа Спасителя и освятил веточки вербы. В своей проповеди предстоятель Русской православной церкви призвал помнить о кротости - какие бы сомнения ни вызывала в сегодняшнем мире эта добродетель.

- Хотим ли мы сейчас, чтобы по слову апостола Павла "Бог был близок"? Если хотим, то давайте попытаемся стать кроткими, и через это усилие мы заботу о своей безопасности, о своем месте в этом мире передаем в руки Божии. Кто-то скажет: люди не поймут. Если я буду кротким, меня наверняка обидят, помешают моей карьере, а кто-то у виска пальцем покрутит. Уж так далек образ кротости от нынешних псевдокультурных идеалов времени нашего! Но над кротким человеком особое Божье благословение: то, что кроткий человек не может взять нахрапом, силой, властью, ему Бог дает своей силой. И тогда, когда кажется, что кроткий безоружен перед другими, его Бог защищает, - отметил Святейший. - Мы имеем множество примеров: писателей, философов, художников, людей кротких, которым было совсем не просто жить, но которые вошли в историю именно потому, что были талантливы и жили по Божьему закону, служили ближним.

Впереди у православных христиан самые главные дни Великого поста - Страстная седмица.

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