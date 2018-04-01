Обладатель "Оскара" Дж. К. Симмонс: "Я могу сыграть абсолютно все: ковбоя, тирана, придурка"

СЕГОДНЯ 16:26 2018-04-01T16:55:38+03:00

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Американский актер Джонатан Кимбл Симмонс более всего известен по ролям доктора Флетчера в Одержимости" и Джона Джеймсона в фильмах о "Человеке-Пауке". Главные сериалы это "Тюрьма Оз" и "Закон и порядок". И вот теперь еще "Двойник".

Читайте все про сериал "Двойник".

Нам удалось задать Джонатану несколько вопросов об этом нетривиальном сериале, который продлили на второй сезон еще до премьеры первого.

Симмонс в "Тюрьме Оз"Фото: кадр из фильма

- Вы вроде уже ушли в кино насовсем после долгой работы на телевидении. Почему вдруг снова сериал? Почему "Двойник"?

- Действительно, я принял решение уйти с телека после "Одержимости" (фильм, за который Симмонсу дали "Оскар", когда ко мне было приковано огромное внимание. Я подумал что уже достаточно занимался и серьезными сериалами (Тюрьма Оз"), и процедурными драмами ("Закон и порядок"), и ситкомами ("Мужчины в деле"). Но тут поступило предложение, и я засел за чтение сценария. Меня сначала привлёк этот герой (Говард Силк), потом читаю дальше, и вдруг бац! - “Какого …!”, понимаю, как же тут круто все раскрылось. Двойное дно! Я бы вам сейчас рассказал, чтобы точно также он раскрылся перед нашими зрителями, но, разумеется, не буду, тогда они уже будут в курсе происходящего.

- Привлекла ли вас мысль сыграть такой заурядный тип героя - первого Говарда?

- Заурядный не совсем то слово, которое я к нему применяю, хотя оно и очень подходящее. Но в жизни каждого самого заурядного человека происходит очень много всего. В каждом можно раскопать самый настоящий клад всяких событий. А в этом сериале, как будто взяли две стороны одного человека, первого - заурядного, и второго - мужественную версию, мачо, и поместили обе версии рядом. И вышло круто. Я запал на эту роль.

- Ты любишь научную фантастику?

- У меня нет пристрастия к чему-то. Чему-то конкретному, понимаете? Нет такого жанра, от которого бы я фанател, но ведь в этом как раз радость, которую испытываешь, занимаясь делом, которым зарабатываешь на жизнь - актерством! Я МОГУ ДЕЛАТЬ ВСЕ! Быть ковбоем, бейсболистом и играть в комедиях. В этот раз я стал шпионом, стреляющим из пистолета. Это внутренняя часть меня, 11-летнего мальчишки, воплощающего свои фантазии в реальность.

Симмонс в "Человеке-Пауке"Фото: кадр из фильма

- Основная мысль "Двойника", кажется, - это “дорога, которую мы не выбрали.” Не заставило ли вас участие в проекте задуматься о дороге, которую вы не выбрали в жизни?

- Когда мы повстречались с Джастином Марксом (сценарист "Двойника"), мы, конечно, обсудили весь этот аспект о дороге, которую мы не выбрали, или, как в данном случае, другой дороги, которую мы выбираем. Почти каждый человек мог бы потенциально исследовать вопрос в его жизни. Я часто возвращался к моментам своего прошлого и чувствовал, что, да, частенько вещи, которые нас жестоко разочаровали или привели в ярость тогда, закончились удивительным образом, хэппи-эндом. Если бы не определённые события или не трудный выбор, наших детей не существовало бы, или я бы не встретил мою жену, или никогда бы не переехал в Нью-Йорк. И таких вещей ведь очень много, и большая их часть возникла вследствие удара судьбы, как это тогда казалось.

- Если бы был “другой” Дж.К., каким бы он был?

- Было бы гораздо интереснее, если бы в колледже он не заболел театром, и был бы счастлив в совершенно иной жизни, преподавая в средней школе и тренируя команду бейсболистов. И да, ему обязательно удалось встретить ту же женщину и иметь тех же детей (Улыбается).

- Было ли с технически сложно исполнять две разные стороны одного и того же человека?

- С точки зрения техники игра было сложно для всех, не только для меня, особенно в начале. Особенно когда два Говарда вместе в одной сцене. В конечном счёте, по крайней мере в одной из сцен, где оба Говарда находятся с глазу на глаз, мы придумали технику, позволявшую мне играть обоих героев с моим дублёром, Джоном Фанком, который заслуживает всяческого признания за выполнение массы отличных трюков, которые никто и никогда не увидит. Он знал роли обоих, и мне доводилось играть то с одной стороны, то с другой, и для меня как актёра это было весьма комфортно, поскольку напротив находился другой живой человек.

- Что происходит при этом в голове? Глядя на Джона (дублера), ты представляешь себе, что смотришь сам на себя?

- Мой мозг не настолько функционален, к сожалению! Джон проделал реально отличную работу, каждый раз перевоплощаясь в другой «имидж» и будучи то альфа-версией, то бета-версией Говарда, как бы вы его ни называли. И, в конечном счёте, всё напоминало исполнение обычной сцены.

Симмонс в "Одержимости"Фото: кадр из фильма

- Как проходили съемки в Берлине?

- Впервые я побывал в Берлине за год до того, как мы поехали туда на съемки. Тогда шла премьера фильма "Терминатор: Генезис" (Симмонс играет там роль детектива О’Брайена, который был свидетелем событий 1984 года в магазине спортивной одежды), и моя семья тоже была со мной, то есть это был как бы рабочий отпуск. Очень классно! Очевидно, что съемки в Берлине обеспечили полный эффект присутствия. Ты идешь через мост в Берлине, или стоишь у Центрального вокзала, ты не можешь избавиться от ощущения этого фона. Конечно, на дворе 2018 год. При необходимости мы могли бы снять весь сериал в этой комнате. Но все же с эстетической точки зрения съемки в Берлине сильно пошли нашему сериалу на пользу. Когда я снимаюсь где-нибудь за городом, моя цель – приехать туда, насколько возможно быстро проделать максимум работы и поскорее вернуться к семье.

- Насколько трудно было держать в голове двух Говардов?

- Весьма трудно. Имея около полутора лет между нашей первой встречей с создателями сериала и фактическим началом съемок первого сезона, я сделал все возможное для понимания различий между двумя героями. Разная физика, то-сё, что-то я сразу отбросил, что-то какое-то время сосредоточенно обдумывал, что-то было технически невозможно. Однако, в конечном счете решил, ведь это один и тот же человек. Та же ДНК. Где-то до 30 лет он был один. Когда их стало двое, они всё равно были идентичны и начали разбегаться в разные стороны. Изначально то, что видят зрители и, разумеется, что герои видят друг в друге, составляет эту разницу. Это происходит на психологическом и эмоциональном уровне, не на физическом. Я думал о таких вещах, как, ”в течение 30 лет они лечились у разных стоматологов". Давайте тогда поэкспериментируем с зубами. А еще очень помогал гардероб. Хотя после того, как они начинают носить одежду друг друга, гардероб помогает уже меньше.

- Что вы почерпнули для себя, снимаясь в "Двойнике"?

- Я стал подвергать сомнению выбор.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Российские зрители могут смотреть сериал «Двойник» каждую среду в 21:00 на канале ViP Premiere, а также в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play.