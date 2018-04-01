2018-04-01T17:23:42+03:00
Политика

Противолодочная авиация России впервые со времен СССР перелетела через Северный полюс к Северной Америке

Этот маршрут считается наиболее «болезненным» для США, поскольку он и самый короткий для нашей авиации, и самый «неожиданный» для американцев
Виктор БАРАНЕЦ
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В настоящий момент на севере создается гигантская инфраструктура, отвечающая арктическим условиямВ настоящий момент на севере создается гигантская инфраструктура, отвечающая арктическим условиямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Похоже, что на фоне скандала, связанного с отравлением Скрипалей в Великобритании, Москва не стала «день в день» сообщать миру об этом событии - полете российской противолодочной авиации через Северный полюс к Северной Америке. Да и США сделали вид, что ничего сверхестественного не случилось. Меж тем, произошло событие, можно сказать, историческое. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на коллегии военного ведомства, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту".

Этот маршрут считается наиболее «болезненным» для американцев, поскольку он и самый короткий для нашей авиации, и самый «неожиданный» для Вашингтона - в ПВО США давно забыли, что после падения СССР российские самолеты могут появляться с этого направления. Но времена меняются: морская авиация Северного флота в 2018 году расширяет географию полетов в Арктике, в том числе, с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах. Полет к берегам (а точнее – к нейтральным водам США) в ходе мартовских учений был осуществлен на прошлой неделе: два российских противолодочных самолета совершили полет через Северный полюс в сопровождении истребителей и самолета-заправщика. Причем, российские военные ранее заявляли, что полеты в арктических районах проходят в плановом режиме и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Эксперты обращают внимание на то, что полеты над Северным Ледовитым океаном имеют свои особенности: это и близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина магнитного склонения, и наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических средств. К тому же нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров значительно осложняют полеты в высоких арктических широтах. Вот в этих условиях и учились действовать наши пилоты.

Одновременно шли и учения подразделений арктической бригады. Они отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов.

В настоящий момент на севере создается гигантская инфраструктура, отвечающая арктическим условиям. Строятся базы, аэродромы, разрабатываются новые образцы техники, предназначенной для использования в условиях отрицательных температур. Российская армия все надежнее берет под охрану наш «кусок» Арктики. Все то делается неспроста: к арктической зоне проявляет «повышенный» интерес сразу несколько государств, включая Канаду и США (и даже Австралию!).

Перед российскими вооруженными силами стоит конкретная задача по обеспечению безопасности в этом регионе, именно для этого там проводится большое количество учений.

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