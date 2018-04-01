Главный тренер "Зенита" признался, что готов попросить помощи у хоккеистов СКА

СЕГОДНЯ 20:30 2018-04-01T20:33:22+03:00

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Футболисты питерского "Зенита" смогли одержать победу в выездной игре 24 тура чемпионата России в Премьер-Лиге над ФК "Уфа" со счетом 2:1. Встреча проходила в сложных погодных условиях - во время игры был снегопад, что затрудняло игру футболистам.

Тем не менее, "Зенит" открыл счет уже на 17-й минуте после точного удара Бранислава Ивановича. На 21-й защитник "Уфы" Неделчару забил мяч в свои ворота. Ну а во втором тайме Иван Пауревич сократил разрыв в счете на 63-й минуте игры.

После матча наставник "Зенита" Роберто Манчини метко высказался о победной игре против "Уфы", подчеркнув не без иронии погоду, которая стояла в столице Башкирии:

- Сегодня был хороший хоккейный матч. Если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА. Такая погода делает из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.

"Зенит" после этого набрал 42 очка и вышел на третье место в Премьер-Лиге. Команда Роберто Манчини прервала серию из трех подряд нулевых ничьих в чемпионате России. В следующем туре "Зениту" предстоит дома сыграть против "Краснодара" на своем поле, а "Уфа" в гостях встретится с тульским "Арсеналом". Оба поединка пройдут 7 апреля.