2018-04-01T21:55:20+03:00
Общество

Студент превратил себя в русалку ради детской мечты

24-летний фанат диснеевского мультика про Ариэль заказал силиконовый рыбий хвост за 90 тысяч рублей и плавает в нем [видео]
Анна УДОВИДЧЕНКО
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Кристиан в образе грустного русала.Кристиан в образе грустного русала.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Это что-то новенькое. Все знают американца, озолотившего пластических хирургов, чтобы стать похожим на куклу Кена. Кирилла руки-базуки тоже знаем. И вот - бородатая русалка. То есть русал. Или мермэн («мermaid» - русалочка по-английски, а «merman» - русал). 24-летний Кристиан Риэль из Флориды сам так себя называет. А в шутку - большой рыбой.

Сейчас Кристиан учится в колледже – будет учителем начальной школы. В мультик про русалочку влюбился еще в детстве, но лишь недавно понял, что с этой любовью делать. Увидел в интернете парней и девушек с русалочьими хвостами и заказал себе такой же. Натягивается эта силиконовая красота как плотный чулок сразу на обе ноги до талии. Кристиану хвостик обошелся в 1120 фунтов (порядка 90 тысяч рублей). И теперь он плавает в нем в домашнем бассейне или же выезжает к озеру или океану. А вот в городские бассейны русалов не пускают – досада.

merman_chrismerman_chris
Плавать с хвостом намного круче, чем с ластами, говорит мермэн, только лодыжки быстро устают
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Плавание с хвостом требует особой техники – этому надо учиться. Да и лодыжки начинают болеть, если не снимать русалочий прикид дольше часа. Но это все мелочи по сравнению с ощущением скорости и свободы, делится Кристиан. Плавание в ластах – вообще не то.

merman_chrismerman_chris
С подружками-русалочками
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В инстаграме бородатого мермэна – сплошь фото и видео его с хвостом. В рыбу он наряжается даже чтобы просто полежать в ванной или на кровати. Мама, признается, одобряет странное увлечение сына. Да и друзьям тоже нравится, когда он превращается в большую рыбу. А что люди о нем думают, Кристиана не особо волнует. Как мы поняли, всякое бывает. Кто-то насмехается: мол, что это за мужик - ни рыба, ни мясо. Кто-то удивляется: а разве бывают парни-русалы? Но многие просто просят сфотографироваться вместе.

merman_chrismerman_chris
Плавание с хвостом требует особой техники этому надо учиться
552 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

К слову, у Кристиана есть единомышленники во Флориде – целая школа русалов и русалочек. Существует "популяция" в Бразилии, Канаде, Германии... Даже в Москве, если верить интернету, недавно открылась первая русалочья школа. Где хвосты берут? Шьют из ткани и пластика, но, говорят, уже не проблема купить готовый, силиконовый. Плавать как Ариэль учат и взрослых, и детей. С одной стороны – воплощение сказочной мечты, красивый наряд, необычные фотографии… А с другой – отличный фитнес, который дает хорошую нагрузку на спину и ноги.

davihmoreiradavihmoreira
А это мермэн Дави Морейра из Бразилии. Ему 22 и он тоже фанат Ариэль
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