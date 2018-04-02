И грянул джаз!

СЕГОДНЯ 01:51 2018-04-02T02:00:12+03:00

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Человек воистину всемирной славы. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист России, в 1998 году получивший золотую медаль и диплом выдающегося джазмена ХХ века, присужденную Международным институтом социальных исследований и избранный в США «Человеком года» в том же году, а также внесенный в список 500 персон, оказавших влияние на развитие культуры в ХХ веке, жил в более чем скромненькой квартирке в Москве. Я не раз бывал у него дома в гостях.

В нашу первую встречу Олег Леонидович подвел меня к потаенному местечку возле стены, где, громоздились горы книг, каких-то папок, кипами сложенных бумаг и попросил: «Просуньте вон туда руку, - показав на узкую щель между стеной и книгами. - Там есть небольшой ящичек. Достаньте его. Я уже не могу…». Ящичек оказался довольно большой коробкой с ручкой, тяжелый на удивление. Мелькнула мыслишка о припрятанном сокровище…

Я не ошибся. Маэстро открыл коробку и извлек на свет божий то, что для него было ценнее всякого золота - патефонную пластику с полустертой наклейкой. Все-таки удалось прочитать: «Дюк Эллингтон». «Вот с нее все и началось…» - сказал Лундстрем.

Родился он в Чите, но в пятилетнем возрасте оказался с семьей в Китае. Здесь он окончил школу, архитектурный факультет Политехнического института и другого будущего, нежели то, что предлагало образование, не предполагал - и вдруг эта волшебная пластинка…

А в мире - война. Второе мировое побоище… Через советское посольство юные джазмены просились в Советский Союз, на фронт, их, разумеется, не пустили: все-таки для всех по ту сторону границы они были иностранцами. Потом - в мае 45-го - Победа, они, захлестнутые пришедшей и в Китай волной небывалой радости, пребывали буквально в эйфории и играть старались так, чтобы выразить эту радость. В городе появились американские военные части, и те мальчишки, в основном русские, устроили в Шанхае для них концерт! Когда ведущий объявил: «Король свинга - оркестр Олега Лундстрема!», американцы ответили вежливыми аплодисментами, а потом, после первой сыгранной вещи, в зале воцарилась мертвая тишина… Полный провал - молодые музыканты это поняли сразу. И вдруг - оглушающий свист… И они поняли, что это значит: удача, успех! Они попали в десятку!

В Москву их долго не пускали. Жили в Находке, потом в Казани, где, кстати, Лундстрем сумел окончить консерваторию по классу симфонического дирижирования и где их джазовый ансамбль окреп и получил известность. Такую, что и до Москвы докатилась.

Потом оркестр Олега Лундстрема пригласили на музыкальный фестиваль в Санта-Барбару - и внезапный, просто бешеный успех: оркестр оказался самобытным, какого и у американцев не было. А дома начались гонения. Хрущев бросился вон из зала, когда впервые услышал их: «У меня колики начались от этой музыки!» Спас главный редактор «Комсомолки» Алексей Аджубей, который, уже будучи в «Известиях», устроил концерт джаза в редакции. Ну а дальше пошло-покатилось: слава оркестра Олега Лундстрема стала всемирной.

Он подарил мне диск с записью своего концерта с автографом, и мы с Олегом Леонидовичем не расстаемся. Он прожил 88 лет.