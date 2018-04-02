«Тебе будет больно!»: Ольга Бузова опубликовала очень откровенное фото в нижнем белье

СЕГОДНЯ 12:30 2018-04-02T12:39:37+03:00

Кажется, телеведущая по-прежнему обращается к будущему мужу. Теперь и в такой форме

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Последняя съемка для обложки журнала Playboy, кажется, заставила Ольгу Бузову еще больше поверить в себя. Если до этого, в комментариях к одному из постов она заявила, что «давно поставила бывшему супруга на колени», мол, давно обошла его в успешности, то почему же теперь, опубликовав свое фото в эротическом белье, она по-прежнему обращается к Дмитрию Тарасову. Свой очень откровенный снимок, где певица прекрасно представлена так сказать с тыла, она сопроводила строчкой из песни «Она не боится».

buzova86 Тебе будет больно...ты ее запомнишь навсегда #онанебоится

«Тебе будет больно... Ты её запомнишь навсегда. #онанебоится», - написала звезда.

buzova86 Идеальная женщина - это я Это моя уже третья обложка для культового и легендарного журнала @playboy Но именно она для меня особенная Эта фотосессия под лозунгом #ОнаНеБоится получилась очень сексуальной, смелой и безумно стильной Мужчины будьте осторожны Спасибо @playboy_russia, я вас люблю #PlayboyRussia #плейбой #плэйбой_россия #Playboy

Если учесть, что как раз в интервью Playboy звезда «Дом-2» призналась, что после разрыва с Тарасовым у нее не было серьезных отношений и даже легкой интрижки, и она два года живет без секса, нетрудно догадаться кому же именно было адресовано это послание. Хотя если учесть, что игрок "Локомотива" женился два месяца назад на ростовской модели, которая в скором времени подарит ему ребенка, кажется, самого футболиста наплевать на агрессивные выпады бывшей суженой.

Но к слову, поклонники певицы оценили старания девушки 370 тысячами лайков и предложили ей не останавливаться на достигнутом. И устроить фотосессию, где она предстанет полностью обнаженной. В конце концов, осталось не так много предметов туалета, которые ей нужно снять.