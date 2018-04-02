2018-04-02T14:44:19+03:00
Звезды

Звезда «Шага вперед» рассказала о романе с учительницей танцев

Элисон Стоунер совершила каминг-аут, рассказав о своей любви к женщине
Ольга АНТОНОВА
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Элисон Стоунер сыграла Камиллу Гейдж в музыкальном фильме «Шаг вперед»Элисон Стоунер сыграла Камиллу Гейдж в музыкальном фильме «Шаг вперед»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда фильма «Алиса вверх тормашками» и серии фильмов «Шаг вперед» заявила в интервью журналу People, что ее первая большая любовь была к женщине. Она была ее предподавательница танцев и она в красках рассказала о первой встрече с ней.

«Когда у меня закружилась голова от вращений на коленке, она подошла, чтобы выпрямить мне спину. Мое сердце дико забилось, мне стало жарко», — поведала актриса.

Стоунер добавила, что впоследствии завела роман с преподавательницей. «Я поняла, что никогда не думала о парнях так же, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с парнями», — подчеркнула она.

Элисон Стоунер сыграла Камиллу Гейдж в музыкальном фильме «Шаг вперед» 2006 года с Ченнингом Татумом. В сиквеле 2010-го, «Шаг вперед 3D», она исполнила главную роль. Актриса также снялась в последней ленте франшизы, «Шаг вперед: Все или ничего», вышедшей в 2014 году. Помимо этого, Стоунер сыграла в телешоу студии Disney «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и озвучила мультсериалы «Чародейки» и «Лило и Стич».

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