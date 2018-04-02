2018-04-02T15:31:38+03:00
Звезды

Наташа Королева оправдала мужа после слухов о разводе

Певица прокомментировала провокационное видео, где ее муж смытировал половой акт с одной из посетительниц вечеринки
Ольга АНТОНОВА
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Наташа Королёва уверяет: в их отношениях с Тарзаном нет никаких измененийНаташа Королёва уверяет: в их отношениях с Тарзаном нет никаких измененийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Казалось бы, муж Наташи Королевой больше 20 лет занимается стриптизом, у него свое шоу и странно осуждать Тарзана за то, что он просто хорошо делает свою работу, однако, поклонники певицы посчитали, что танцор повел себя уж слишком фривольно на частной вечеринке в Волгодонске, где сымитировал во время танца половой акт с одной из посетительниц. Видео с мероприятия кто-то опубликовал в сети и фанаты стали засыпать Королеву в инстаграме вопросами, уместно ли женатому человеку «творить такое?». И если первое время певица отмалчивалась, то когда число вопросов стало превышать десятки, решила прокомментировать этот вопрос журналистам. Тем более, что в сети уже пошли слухи, что этот инцидент может привести к разводу.

«В интернете огромное количество всего, что касается нашей семьи, как правило, незаконного! Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую!» — цитирует Королеву Sobesednik.ru

Наташа Королёва уверяет: в их отношениях с Тарзаном нет никаких изменений. Например, совсем недавно они вместе отдыхали в Майами, где живет ее мама Люда и учится сын Архип. Недавно парню стукнуло 16 лет. И Наташа по этому случаю закатила королевскую вечеринку. Позвала родственников и установила дресс-код: все гости пришли на праздник к Архипу в красном.

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