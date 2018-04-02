Тимирязевская академия договорилась о сотрудничестве с университетом Ямагучи

СЕГОДНЯ 16:20 2018-04-02T16:34:22+03:00

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Тимирязевская академия сотрудничает со многими ведущими университетами мира. Один из них — университет города Ямагучи: делегация японских ученых приехала в главный аграрный вуз России с трехдневным визитом. По его итогам был подписан меморандум о сотрудничестве между РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и университетом Ямагучи. Первый проректор академии Илья Корнеев и профессор университета Масаёши Шигио наметили новые направления для совместной работы.

Совместные исследования с учеными Страны восходящего солнца Тимирязевская академия начала еще в прошлом году. Российские и японские селекционеры и генетики работают над созданием новых сортов лука, которые будут экологически чистыми, с хорошими вкусовыми качествами. Новые сорта пройдут испытания в схожих климатических зонах — в Приморском крае и на острове Хоккайдо.

Российские и японские коллеги обсудили возможность участия студентов в различных учебных и научных проектах. По словам и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии Владимира Леунова, в Тимирязевской академии ведется постоянная работа по выявлению одаренных студентов. Именно из них впоследствии вырастают известные ученые с мировыми именами. У студентов Тимирязевки есть возможность обучаться и стажироваться за рубежом, перенимая ведущий мировой опыт. Академия давно стала интернациональной площадкой в области профессионального обучения: сейчас в РГАУ-МСХА учатся около 800 студентов из 55 стран мира.

- В рамках программ академической мобильности университет участвует в проектах ERASMUS+ Individual mobility, обменивается студентами с Гумбольдским университетом (Берлин), - рассказал проректор по международным связям, профессор Евгений Кошкин. - Наши ребята выезжают в зарубежные вузы, где обучаются одни-два семестра. Помимо этого отправляются в летние школы (университеты) европейских стран: Германию, Чехию, Румынию, Словакию, Польшу, Италию, Испанию, Болгарию и Венгрию.