2018-04-02T18:48:14+03:00
Звезды

Лолита поделилась редким видео с участием 19-летней дочери

Ева живет с бабушкой и дедушкой в Киеве и не часто видит маму
Ольга АНТОНОВА
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Лолита поделилась видеороликом дочки.Лолита поделилась видеороликом дочки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Лолита Милявская старается не делиться фотографиями своей единственной дочери Евы в сети. Раньше не рассказывала про наследницу, чтобы потом не отбиваться от нападок, что якобы бросила Еву на воспитание бабушки и дедушки, которые живут в Киеве, а сейчас, чтобы было меньше обсуждали внешность подросшей дочери. Но, похоже, на днях материнское сердце настолько переполнилось гордостью за Еву, которые отлично танцует и поет, что певица решила поделиться видео с участием 19-летней девушки. Девушка приехала поддержать звездную маму перед сольным концертом родительницы в Москве и они провели несколько дней вместе.

«Яблоня от яблони)!!» — прокомментировала свой пост певица. На видео Ева исполняет отрывок из песни Патрисии Каас Quand Jimmy Dit. Поклонники звезды были в восторге: подписчики Лолиты выразили ей свое восхищение, а Еве пожелали успеха в жизни и чтобы она не зарывала свои таланты.

Недавно в беседе с журналистами певица рассказала, что у девушки ярко выражены способности к иностранным языкам: она владеет английским, немецким, украинским и самостоятельно изучает французский.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
Яблоня от яблони)!! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!!
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