Звезда «Универа» Анна Хилькевич ждет второго ребенка

СЕГОДНЯ 19:10 2018-04-02T19:27:16+03:00

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Анна Хилькевич второй раз станет мамой. Об этом сама звезда «Универа» рассказала журналистам.

«Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идёт любой женщине?» – рассказала звезда «Универа».

И как в подтверждении своих слов актриса приняла участие в фотоссессии, где на снимках уже заметен округлившийся живот. Единственное, что Анна решила оставить в тайне, — это пол будущего ребенка. Возможно, Хилькевич расскажет об этом уже ближе к родам, — сообщает журнал OK.

okmagazine_ru Актриса Анна Хилькевич ждёт второго ребенка, о чем она сообщила ОК! Подробности по ссылке в профиле. #хилькевич

Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Уже тогда окружающим стали заметны округлившиеся формы актрисы.

Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».