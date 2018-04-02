Звезда «Универа» Анна Хилькевич ждет второго ребенка
Анна Хилькевич второй раз станет мамой. Об этом сама звезда «Универа» рассказала журналистам.
«Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления – то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идёт любой женщине?» – рассказала звезда «Универа».
И как в подтверждении своих слов актриса приняла участие в фотоссессии, где на снимках уже заметен округлившийся живот. Единственное, что Анна решила оставить в тайне, — это пол будущего ребенка. Возможно, Хилькевич расскажет об этом уже ближе к родам, — сообщает журнал OK.
Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Уже тогда окружающим стали заметны округлившиеся формы актрисы.
Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».