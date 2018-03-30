2018-03-30T12:00:52+03:00
Спорт

Федора Смолова хотят видеть в английском "Вест Хэме"

В СМИ появилась информация о возможном переезде в Британию еще до старта чемпионата мира по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов в матче против сборной Франции.Федор Смолов в матче против сборной Франции.Фото: REUTERS
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Лучший форвард сборной России по футболу Федор Смолов, недавно отметившийся голом в ворота сборной Франции, по сообщениям СМИ, может сменить клубную прописку. Форвард "Краснодара", как утверждает Mirror, может переехать в лондонский "Вест Хэм". При этом, даже называется сумма сделки - 15 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 17 миллионов евро.

На данный момент лондонский клуб находится в зоне вылета из Премьер-Лиги и главный тренер команды Дэвид Мойес намерен перестроить линию атаки. "Вест Хэм" может оформить сделку уже до старта чемпионата мира по футболу.

В самом "Краснодаре", за который играет Смолов, не подтверждают факта переговоров с британским клубом. Сезон в чемпионате России по футболу продолжается и кубанский клуб - один из кандидатов на выход в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Сам же Смолов в 16 играх этого сезона забил 12 голов.

Отметим, что, согласно данным портала transfermarkt.de трансферная стоимость Федора Смолова составляет 15 миллионов евро. И уже не раз появлялась информация о возможном переезде футболиста в европейский клуб, но ни разу она не находила своего подтверждения. Футболист продолжал свои выступления в России.

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