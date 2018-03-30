Футболист "Спартака" и сборной России Георгий Джикия приступил к тренировкам после травмы

СЕГОДНЯ 12:25 2018-03-30T12:30:04+03:00

Спортсмен выложил видео у себя в Инстаграме [видео]

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Получивший в начале года страшную травму защитник сборной России Георгий Джикия приступил к тренировкам на поле. В январе он получил разрыв крестообразных связок колена в контрольной игре против китайского клуба "Шанхай СИПГ". Позднее игрок был прооперирован в Италии и приступил к реабилитации.

В пятницу, 30 марта, у себя в "Инстаграме" Джикия выложил видео, на котором видны его первые упражнения на футбольном газоне:

- Первый день на поле. Два месяца позади! Начнём, а там посмотрим, - гласит подпись к короткому видеоролику.

Отметим, что Джикия - один из лидеров сборной России по футболу, который получил травму накануне старта чемпионата мира по футболу 2018. Ранее повреждения получили защитник Виктор Васин и форвард Александр Кокорин.