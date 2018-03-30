В Калифорнии продавцов кофе Starbucks обязали предупреждать об опасности напитка

СЕГОДНЯ 12:32 2018-03-30T12:52:22+03:00

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Суд в Калифорнии обязал производителей кофе предупреждать об опасности продукта, который может вызывать развитие онкологических заболеваний. Покупатели должны видеть на этикетке указание химического вещества ‐ акриламида, который вырабатывается в процессе обжарки кофе. В противном случае производителей будет ждать крупный штраф.

Согласно калифорнийскому законодательству производители продуктов питания обязаны предупреждать покупателей о наличии целого ряда химических веществ, которые могут быть опасны для здоровья и вызывать рак. В частности, в этот список входит акриламид.

Дело в том, что компании-производители кофе не смогли доказать безопасность этого вещества. Они лишь говорят , что концентрация его в кофе настолько минимальна, что это автоматически освобождает их от ответственности, передает телеканал «360».

Общественники из «Совета по образованию и исследованию токсичных веществ» подали иск против компаний, которые занимаются производством и продажей кофе. Ответчиками стали крупные изготовители, а также сеть кофеен Starbucks, супермаркетов 7-Eleven и автозаправок BP. В результате ответчики не смогли доказать безопасность своей продукции.

Суд по этому делу длился восемь лет. И теперь предстоит третий этап, в ходе которого будет определен размер штрафа для производителей, которые не предупреждают потребителей об опасности, пишет сайт «Дни.ру».