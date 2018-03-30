Подмосковный депутат попросил налоговую проверить Павла Грудинина

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-30T12:43:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Доходами экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина может заинтересоваться Налоговая служба. С запросом проверить его доходы в соответсвующий орган 29 марта обратился депутат законодательного собрания Московской области Владимир Жук. Как стало известно, обращение депутата поступило в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) № 14 по городу Видное. Именно к этому территориальному управлению относится Совхоз имени Ленина, которым руководит Павел Грудинин.

В своем запросе Владимир Жук напомнил о фактах, которые всплыли в ходе прошедшей избирательной кампании. Напомним, по закону кандидаты на пост президента страны не должны иметь банковские счета и недвижимость в других странах. В декабре 2017 года при подаче документов в ЦИК Павел Грудинин о своих действующих заграничных счетах не упомянул. А через несколько недель директор совхоза сам сообщил, что счета все-таки есть - пять, в австрийских банках. Все они были закрыты. А в начале марта (до выборов оставались две недели) в ЦИК поступило сообщение налоговой службы Швейцарии - там у Грудинина обнаружились ещё 13 счетов, на которых хранится более 1 миллиона долларов и 5 килограммов золота. Швейцарские налоговики сообщили, что счета действовали как минимум по состоянию на конец 2017 года, то есть - на момент подачи Павлом Грудининым документов в ЦИК.

Депутат просит налоговую проверить, не уклонялся ли Грудинин от уплаты налогов. При этом в своем обращении он напоминает, что во время избирательной кампании всплыли и другие эпизоды. Например, 2 марта Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» персонально к Павлу Грудинину. Люди сообщили, что ранее он вывел из собственности совхоза два земельных участка общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. Эта земля странным образом оказалась внесена в уставной каптал некоего ООО «ТТ Девелопмент». Суд признал недействительным уставной договор фирмы, в котором фигурирует и Павел Грудинин.