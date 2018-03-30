Футболистам сборной России запретили курить кальян, чтобы не попасться на допинге

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-30T12:56:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 марта, Российский футбольный союз огласил список рекомендаций для футболистов, которых нужно придерживаться, дабы в организм не попал допинг. Достаточно обширная памятка появилась в официальном Твиттере РФС.

- У российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы. Очень важно продолжать оставаться абсолютно "чистыми". Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они, - отмечается в сообщении, размещенном в официальном аккаунте РФС.

В памятке перечисляется ряд мер, которые необходимы для того, чтобы допинг не попал в организм футболиста. Среди них - курение кальяна, употребление экзотического чая, мяса из Южной Америки и Китая, потому что там может быть кленбутерол, наркотики и препараты для сгонки веса.

Отметим, что футболисты сборной России не раз оказывались в эпицентре скандалов. После Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев попали на видео во время вечеринки в клубе в Монако. А совсем недавно были оштрафованы после матча Россия - Бразилия футболисты Роман Нойштедтер и Константин Рауш за то, что они поужинали в то время, когда по распорядку дня должен был быть отбой.