Карасев насвистел на чемпионат мира

СЕГОДНЯ 15:01 2018-03-30T15:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

ФИФА объявила, что на турнир в числе 35 других главных судей приглашен Сергей Карасев и его бригада. И это как раз те русские, которые на ЧМ-2018 могут выйти в плей-офф и даже дойти до полуфинала - на нашу сборную-то надежд не очень много.

На чемпионатах мира российских судей не было 12 лет. Но последний матч из проведенных нашим арбитром ФИФА вспоминает, как кошмар и бойню. Валентин Иванов в 1/8 финала ЧМ-2006 Португалия - Голландия показал 16 желтых карточек и 4 красных! Кажется, еще чуть-чуть, и на поле вообще бы ни кого не осталось. Та игра до сих пор остается рекордной в истории чемпионатов мира по количеству судейских казней, и теперь ФИФА просит арбитров больше так не психовать. После того матча наших людей со свистками на Кубки мира не звали, так что приглашения Сергея Карасева и его бригады - прорыв.

Несколько штрихов к портрету русского арбитра. Первое: Карасев раньше работал юристом в банке, но оставил службу - она мешала судейству. Второе: у арбитра необычная прическа, вернее отсутствие ее - волосы выпали из-за особенностей организма еще в юности. Третье: английский язык Сергей учил по текстам своей любимой группы Slayer, играющей в стиле в трэш-метал. «Там в основном слова про гробы, кладбище, кровь», - признавался он в одном из интервью. А еще Карасев - один из самых скандальных судей в России.

Прежде всего, это арбитр, которого ненавидит владелец «Спартака» миллиардер Леонид Федун. «Я сделаю все, чтобы Карасев больше не работал главным арбитром», - кричал хозяин «красно-белых» после одного из матче в 2011 году. Карасев - это рефери, к которому в 2013 году пытался прорваться Халк: тогда еще форвард «Зенита» вынес дверь в судейскую, и только чудо спасло арбитра от неприятностей. Позже характеристика от Романа Широкова выглядела так: «Карасев - приличный клоун», и это стоило футболисту 120 тысяч рублей штрафа.

Но самый большой скандал произошел с Карасевым в Лиге Европы. В 2014 году в матче «Шальке» - «Спортинг» он на третьей добавленной минуте поставил в ворота португальцев пенальти, которого не было, и немцы выиграли - 4:3. Протестующие вопли «Спортинга» неслись по всему УЕФА, португальцы объявляли, что все это русский заговор, что Карасев - агент спонсирующего «Шальке» «Газпрома», и требовали 500 тысяч евро компенсации за судейскую ошибку. Но скандал замяли, и карьера Сергея Карасева была спасена. И теперь он тот, кто может представлять Россию в решающих матчах чемпионата мира.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Три наивных вопроса о судьях на ЧМ-2018

Сколько получают судьи на турнире?

Про ЧМ-2018 еще неизвестно, но четыре года назад в Бразилии гонорар главного судьи составлял 18 тысяч евро за матч, плюс командировочные евро по 200 в сутки. У помощников заработки скромнее - 5 тыс евро.

Какие арбитры еще поедут?

ФИФА выбрал 36 главных арбитров из 35 стран. Там есть даже судья и Танзании, а вот из Великобритании впервые с 1938 года - ни одного. В футболе не доверяют британскому правосудию.

Сколько пробегают за матч судьи?

12-13 км. То есть столько же, как и игроки. Поэтому требования к подготовке арбитр строгие: им даже специальным прибором меряют уровень подкожного жира.