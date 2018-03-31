Вечно молодой

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-30T22:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

-Только не спрашивайте, есть ли у меня портрет, который стареет вместо меня, - вздыхает Александр Збруев. Воцаряется молчание. Но даже в трубку слышно, что он улыбается.

Збруев - феномен. Британские ученые выяснили: у таких людей, как он - особая ДНК. В ней находится ген «Питера Пэна», позволяющий сохранить если не вечную молодость, то, по крайней мере, удивительную моложавость на протяжении всей жизни.

Фирменный прищур, бездна обаяния. Встретив его на улице, наши бабушки скажут: «Ганжа». Но не из-за того, что он все время улыбается, а в честь героя суперпопулярного советского фильма «Большая перемена» - хулигана Григория Ганжи, благодаря которому в русский язык вошло выражение «аттракцион неслыханной жадности». Любимым развлечением завсегдатаев збруевского ресторанчика «Трам», где подавались веселые блюда вроде «цыпленка табака имени Леонида Ярмольника» или «рыбы по-захаровски», было обсуждать возраст хозяина «Трама».

Вот сейчас восемьдесят. И единственным, кто назвал его «пожилым человеком» был Ширвиндт. Много лет назад Збруев отдыхал с семейством Ширвиндтов в Ялте и вместе с 7-летним Мишей Ширвиндтом ухаживал за студенткой Ниной Масловой. В одно прекрасное утро Миша, надрав на клумбе цветов для своей возлюбленной, застукал их в номере вдвоем с «пожилым двадцатисемилетним актером Ленкома»: «- С тех пор, когда бы мы ни встретились с народным артистом РСФСР Александром Викторовичем Збруевым, он всегда просит у меня прощения за тот случай».

Вот эта физическая особенность - сохранность лица на всю жизнь стала метафорой его жизненного пути. Он, арбатский мальчишка, игравший молоденьких лейтенантов на передовой, так и остался пионером с Арбата, пережившим и войну, и героев, и даже сам Арбат. Точь-в-точь как герой его позднего «Кино про Алексеева», сильный человек, оказавшийся круче своего времени и не видящий смысла в том, чтобы меняться.

Судя по всему, тема про остаться самим собой - страшно беспокоит Збруева.

- Пересматриваете свои ранние работы? Ваш первый фильм «Мой младший брат», например?

- Не могу.

- Почему?

- Потому что никого из тех, с кем я играл — уже давно нет… Ни Олега Даля, ни Андрея Миронова, ни исполнителей эпизодических ролей… да и Аксенова, автора «Звездного билета» (произведения, по которому сняли фильм, - прим. ред).

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год.Фото: кадр из фильма

- Там ваш герой говорил, что больше любит нарисованный мир...

- Да, согласен. Нарисованный мир - это мир желаний, в нем мы такие, какие есть. А в этом мире - трудно не потеряться. Трудно стать таким, какими мы хотим. Жизнь - это труд.

Полудетское удивление, отпечатавшееся на лице - вечный вопрос окружающему миру. Збруеву принадлежат парадоксальные заявления:

- Почему люди так спешат? Они бегут вперед, но голова их почему-то повернута назад. Так нельзя, так невозможно понять, кто ты есть.

- Вы оптимист?

- Наверное, уже нет.

Журналисты часто задают вопрос: не в обиде ли Збруев на театр? Прослужив в Ленкоме всю свою жизнь, он так и не стал в полной мере звездой Марка Захарова.

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год.Фото: кадр из фильма

- Не обидно, что в карьерных делах вас обошли не москвичи?

- Им нужно было покорять Москву. А мне нет. Потому что Москва моя. С рождения.

Он любит город. И даже работая над ролью, катается на автомобиле по столице. Иногда подсаживает незнакомых людей. Незнакомцу можно рассказать почти все, зная, что больше никогда его не встретишь.