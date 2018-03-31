2018-03-30T22:26:27+03:00
Звезды

Вечно молодой

31 марта замечательный актер Александр Збруев отмечает 80-летний юбилей
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Актер Александр ЗбруевАктер Александр ЗбруевФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

-Только не спрашивайте, есть ли у меня портрет, который стареет вместо меня, - вздыхает Александр Збруев. Воцаряется молчание. Но даже в трубку слышно, что он улыбается.

Збруев - феномен. Британские ученые выяснили: у таких людей, как он - особая ДНК. В ней находится ген «Питера Пэна», позволяющий сохранить если не вечную молодость, то, по крайней мере, удивительную моложавость на протяжении всей жизни.

Фирменный прищур, бездна обаяния. Встретив его на улице, наши бабушки скажут: «Ганжа». Но не из-за того, что он все время улыбается, а в честь героя суперпопулярного советского фильма «Большая перемена» - хулигана Григория Ганжи, благодаря которому в русский язык вошло выражение «аттракцион неслыханной жадности». Любимым развлечением завсегдатаев збруевского ресторанчика «Трам», где подавались веселые блюда вроде «цыпленка табака имени Леонида Ярмольника» или «рыбы по-захаровски», было обсуждать возраст хозяина «Трама».

Вот сейчас восемьдесят. И единственным, кто назвал его «пожилым человеком» был Ширвиндт. Много лет назад Збруев отдыхал с семейством Ширвиндтов в Ялте и вместе с 7-летним Мишей Ширвиндтом ухаживал за студенткой Ниной Масловой. В одно прекрасное утро Миша, надрав на клумбе цветов для своей возлюбленной, застукал их в номере вдвоем с «пожилым двадцатисемилетним актером Ленкома»: «- С тех пор, когда бы мы ни встретились с народным артистом РСФСР Александром Викторовичем Збруевым, он всегда просит у меня прощения за тот случай».

Вот эта физическая особенность - сохранность лица на всю жизнь стала метафорой его жизненного пути. Он, арбатский мальчишка, игравший молоденьких лейтенантов на передовой, так и остался пионером с Арбата, пережившим и войну, и героев, и даже сам Арбат. Точь-в-точь как герой его позднего «Кино про Алексеева», сильный человек, оказавшийся круче своего времени и не видящий смысла в том, чтобы меняться.

Судя по всему, тема про остаться самим собой - страшно беспокоит Збруева.

- Пересматриваете свои ранние работы? Ваш первый фильм «Мой младший брат», например?

- Не могу.

- Почему?

- Потому что никого из тех, с кем я играл — уже давно нет… Ни Олега Даля, ни Андрея Миронова, ни исполнителей эпизодических ролей… да и Аксенова, автора «Звездного билета» (произведения, по которому сняли фильм, - прим. ред).

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год. Фото: кадр из фильма

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год.Фото: кадр из фильма

- Там ваш герой говорил, что больше любит нарисованный мир...

- Да, согласен. Нарисованный мир - это мир желаний, в нем мы такие, какие есть. А в этом мире - трудно не потеряться. Трудно стать таким, какими мы хотим. Жизнь - это труд.

Полудетское удивление, отпечатавшееся на лице - вечный вопрос окружающему миру. Збруеву принадлежат парадоксальные заявления:

- Почему люди так спешат? Они бегут вперед, но голова их почему-то повернута назад. Так нельзя, так невозможно понять, кто ты есть.

- Вы оптимист?

- Наверное, уже нет.

Журналисты часто задают вопрос: не в обиде ли Збруев на театр? Прослужив в Ленкоме всю свою жизнь, он так и не стал в полной мере звездой Марка Захарова.

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год. Фото: кадр из фильма

Александр Збруев в роли Григория Ганжи и Наталья Богунова, его экранная жена, в телесериале «Большая перемена», 1973 год.Фото: кадр из фильма

- Не обидно, что в карьерных делах вас обошли не москвичи?

- Им нужно было покорять Москву. А мне нет. Потому что Москва моя. С рождения.

Он любит город. И даже работая над ролью, катается на автомобиле по столице. Иногда подсаживает незнакомых людей. Незнакомцу можно рассказать почти все, зная, что больше никогда его не встретишь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгения КОРОБКОВА

 
Читайте также
Иван Охлобыстин: «Самое главное, чего нельзя делать с детьми – это их не уважать»
«Это один из самых безбашенных, самых одаренных, самых экспрессивных, самых неукротимых персонажей в кинематографии… Я считаю, что это Александр Сергеевич Пушкин 21 века», – так об Иване Охлобыстине говорит его коллега Вадим Демчог
Татьяна Лютаева: «Нельзя жить друг с другом только из-за ребенка»
Благодаря блистательно сыгранной роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!» она заставила всю мужскую половину Советского Союза упасть к ее ногам, прочно закрепив за собой звание одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа
Юрий Стоянов: Наше знакомство с Ильей Олейниковым началось с двух бутылок водки
Актер рассказал, почему Урганту и Светлакову не стоит снимать римейк «Городка», из-за чего его мама плакала, читая автобиографию сына, а также, почему украинскому сайту «Миротворец» не удалось сделать ему больно
Новости 24
МИД Франции заявил, что намерен продолжать диалог с Россией
В лондонском аэропорту «Станстед» загорелся автобус на стоянке
Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра A321
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Российский самолет, задержанный из-за досмотра в Лондоне, вылетел в Москву
Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Федора
Скотланд-Ярд опроверг обыск в российском самолете
Захарова назвала провокацией досмотр российского самолета в Лондоне
Порошенко отчитался о доходах за 2017 год
СМИ: британская полиция досматривает российский самолет в Лондоне
В столкновениях на границе сектора Газа погибли 14 палестинцев
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции в преддверии встречи Путина с Эрдоганом
Русские американцы призвали Трампа отменить санкции и начать диалог с Россией
Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»