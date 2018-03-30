Ищу няню без вредных привычек

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-30T15:42:36+03:00

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Обед с мышью

Дмитрий не мог несколько раз в день гулять со своим пуделем и нанял догситтера. Рекомендации у «собачьей няни» были хорошие. Но однажды мужчина пришел домой и обнаружил в квартире вместо своей ласковой собачки... разъяренного бультерьера. Оказалось, что выгульщик заболел и поручил животных сыну. Поскольку на выгуле всегда было несколько собак, молодой человек перепутал их и доставил не по тем адресам.

- Даже если помощников по дому посоветовали знакомые или вы нашли их в лучшем агентстве, проверять этих людей нужно очень хорошо, - предупреждает юрист Национальной юридической службы «Амулекс» Елена Супонина. И вспоминает такую историю.

Наталья часто уезжала в командировки. И беспокоилась, что муж и сыновья не будут сами готовить - начнут травить себя фастфудом. Решила нанять повара.

Первое время все шло хорошо. А потом, видя, что хозяева непривередливы, кухарка стала потихоньку халтурить. То мясо недосолит, то овощи подгнившие в салат нарежет... Однажды она сварила суп, и вместо того, чтобы поставить кастрюлю в холодильник, вынесла ее на улицу (дом был частным) и не закрыла плотно крышку. За ужином семью ожидал сюрприз. В одной из тарелок оказалась мышь. Она, почуяв запах еды, забралась на кастрюлю и свалилась в нее.

Что предпринять: чтобы неприятных сюрпризов было поменьше, правила работы надо обговорить в самом начале. И чем подробнее - тем лучше.

- Четко обозначьте, что в вашем доме делать запрещено. Например, няне нельзя оставлять ребенка одного, приглашать посторонних, приносить ноутбук и проводить время в соцсетях, курить, позволять малышу смотреть телевизор или играть в компьютер дольше определенного родителями времени и т. д. Домашний персонал - это незнакомые люди, которые, скорее всего, будут вести себя по принципу «что не запрещено, то разрешено», - предупреждает Елена Супонина.

Имеет смысл обговорить размер компенсации за порчу хозяйского имущества, время обеденного перерыва, оплату сверхурочных.

Если речь идет о выгуле собак, то узнайте, с каким количеством питомцев будет гулять догситтер. Чаще всего эти люди берут на выгул сразу несколько зверей, чтобы побольше заработать. Насколько вашему животному будут комфортны такие прогулки? Желательно установить испытательный срок, хотя бы неделю. За это время станет понятно, приживется ли человек в вашем доме и соответствует ли он вашим требованиям, а вы - его.

Лучше, если договоренности будут не на словах, а на бумаге.

- Все условия и обязанности надо фиксировать письменно, также не лишним будет скрепить документ подписями и паспортными данными обеих сторон, - говорит главный редактор сайта Помогатель.ру Мария Иванникова.

Много английского - тоже плохо

Домашнему персоналу найти подходящую семью тоже непросто. На форумах от жалоб глаза рябит.

- Каждый хозяин хочет сэкономить. При этом не стесняется в претензиях. Нас принимают уже не за помощников по дому, а за слуг. Как только ставится вопрос об увеличении оплаты, от наших услуг отказываются, - негодует Татьяна.

- Сначала работа отнимала у меня не больше 4 часов в день. Потом хозяева завели собаку. Гулять с ней предложили мне. Добавился час работы. Потом в семье появился еще один ребенок. Так незаметно я перешла на полный рабочий день. А зарплата осталась прежней, - рассказывает Алевтина.

Гендиректор сервиса «Бабушка на час» Наталья Линькова рассказывает, как одна семья пригласила няню на собеседование. Его решили провести на английском. Соискательница согласилась и заговорила на иностранном языке, который отлично знала. Через пару минут мама попросила перейти на родную речь. Но няня продолжила говорить на английском, аргументируя это тем, что так лучше проверить ее знания.

- Она решила нас унизить, когда поняла, что мы не можем свободно говорить на английском, - сказала рассерженная нанимательница и отказала няне в доме.

Что предпринять: претендентам можно посоветовать то же самое - договариваться обо всем «на берегу», а в случае нарушения установленных правил - искать другую семью. Делать это можно через знакомых, соцсети, профильные сайты, кадровые агентства по подбору домашнего персонала. К резюме надо прикрепить свою фотографию. Наверняка люди захотят перед встречей увидеть того, кто хочет прийти к ним в дом. Как правило, наниматели склонны больше доверять кандидатам в возрасте. У человека 40+ шансов найти «домашнюю работу» больше, чем 20-летних. Плюсом будет опыт аналогичной работы, рекомендации, наличие семьи и даже знание английского языка.

ВАЖНО

Оформляем отношения

С домашним персоналом можно заключать трудовой договор, как это бывает на обычной работе. С одной стороны, это хорошо. Если что-то пойдет не так, то документ станет весомым доказательством для суда. Но заключение такого договора накладывает довольно серьезные обязательств на нанимателя.

- Трудовой договор нужно зарегистрировать в органах местного самоуправления. А еще в течение 10 дней с момента его заключения работодатель должен зарегистрироваться в качестве страхователя в органах Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования, а потом каждый месяц выплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование нанятого работника, - перечисляет юрист Национальной юридической службы «Амулекс» Елена Супонина. Также надо будет ежегодно предоставлять домашнему персоналу отпуск, оплачивать больничные.

Проще заключать гражданско-правовой договор.

- Здесь работодатель удерживает сумму для уплаты в Пенсионный фонд, но не платит в фонд социального страхования. Время работы по такому виду договора включается в общий трудовой стаж, - дополняет Супонина.

По итогам месяца составляется акт выполненных работ и выдается зарплата. Лучше выдавать деньги под расписку.

В гражданско-правовом договоре тоже будут обозначены права и обязанности каждой из сторон и условия работы. Желательно прописать их максимально подробно.

В ТЕМУ

«Встречают по одежке»

- Самое горячее время поиска домашнего персонала - август - ноябрь. В этот период размещают в среднем на 20% больше вакансий, чем в другие месяцы. Больше всего востребованы няни, гувернантки, домработницы, водители, повара. Чуть реже ищут сиделок для помощи в уходе за больными или престарелыми людьми, - рассказали в пресс-службе Superjob.

Начинать искать домашний персонал лучше за пару месяцев. В этом деле спешка неуместна. Надо быть готовыми к тому, что придется встретиться не с одним кандидатом.

- Наименее трудозатратным для поиска и наиболее эффективным может быть пост в соцсетях. Напишите коротко о том, кто вам нужен, и добавьте веселую картинку по теме для привлечения внимания, - советует психолог Марина Мелия.

Она рекомендует на собеседовании обратить внимание на несколько моментов, которые уберегут вас от возможных неприятностей и разочарований.

«Эмоциональный комфорт»: если человек раздражает вас с первых минут общения, то сотрудничество с ним точно не будет успешным.

«Конфиденциальность»: обязательно расспросите про прошлых и текущих нанимателей и причины смены работы. Избегайте людей, которые разбалтывают подробности жизни работодателей, отзываются о них плохо, скачут с места на место.

«В мире животных»: если в вашей семье есть животные, то важно понять реальное отношение к ним кандидата, так как это именно та категория домочадцев, на которую персонал может вымещать накопившуюся агрессию.