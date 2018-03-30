2018-03-30T16:33:14+03:00
Экономика

Центробанк ужесточит требования к микрофинансовым организациям

Максимальные выплаты по займу ограничены 2,5-кратным размером
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Регулятор хочет, чтобы недобросовестные МФО покинули рынокРегулятор хочет, чтобы недобросовестные МФО покинули рынокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Решено ограничить максимальные выплаты 2,5-кратным размером займа. То есть, взял человек 100 тысяч рублей в долг - возвращать сверх этой сотки придется максимум 250 тысяч. Грабеж, конечно, но раньше было еще хуже: потолок выплат составлял 3-кратный размер основного долга. Урезание аппетитов ростовщикам продолжится и дальше.

«С 1 июля 2019 года планируется ввести двукратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года – полуторакратный», – заявил руководитель департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. По его словам, уже подготовлен соответствующий законопроект для внесения в Госдуму.

Кроме того, к июлю 2019 года Центробанк намерен ограничить дневной процент ростовщического дохода. Если сейчас в некоторых организациях он составляет 2-2,5%, то предлагается не более 1% в день. То есть взял человек на месяц (30 дней) те же 100 тысяч — возвращай не более 130 тыс. Но не выше максимального «потолка».

Вместе с тем, чтобы не заморозить рынок коротких долгов, ЦБ решил ввести новый продукт: условно его можно назвать «займи десятку до получки». Максимальный размер - до 10 тыс. рублей, предельный срок - 15 дней, переплата — не более 3000 рублей. На фоне историй, когда проценты по микрозайму превышали сам займ в десятки раз, это еще по-божески.

«Регулятор хочет, чтобы недобросовестные МФО покинули рынок», - пояснил действия ЦБ Кочетков. За прошлый год число микрофинансовых организаций уменьшилось на 12% и сейчас составляет 2271.

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