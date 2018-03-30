Евгений Осин: На шоу сейчас не хожу, так как в последний раз меня обманули — заплатили на 100 тысяч рублей меньше
53-летний исполнитель дворовых песен страдает пагубной зависимостью. Не может жить без алкоголя десятилетиями. Он растерял всех друзей, от него ушла жена с ребенком, у него больше нет концертного директора, у него вообще больше нет концертов. Он целыми днями утопает в своей пагубной зависимости. И не хочет этого признавать. Уже почти год едва ли не все центральные каналы во главе с известными ведущими популярных ток-шоу пытаются помочь Евгению Осину или разобраться в его ситуации. В последнее время такие визиты на шоу звезд, как правило, оплачиваются. Что вообще с артистом творится сегодня? Пошел ли исполнитель «Плачет девушка в автомате» на поправку? Или снова ушел в пике? Судя по последним новостям, Осин обратился в одну из столичных клиник за помощью. Мы дозвонились до самого Евгения с вопросом о том, что у него происходит.
- Как вы себя чувствуете?
- Ребра болят и рука, вся левая сторона. Я же давно упал, разбился. И недавно еще упал дома.
- Вам никакая не нужна помощь?
- Это я разберусь. Если только денег дадите.
- У вас снова проблемы с деньгами?
- Да, есть такое дело.
- Вам не на что жить?
- Мне надо платить за гараж, за студию, за квартиру, за телевидение, за интернет. И за мамину квартиру, хотя мамы уже нет, но за квартиру надо платить.
- На телешоу не зовут? Там же хорошие гонорары платят?
- Зовут, но на те шоу, где меня поливают грязью и показывают пьяные кадры, которые они сфабриковали. Мне тогда подсыпали какую-то гадость и они [телевизионщики] это по 10 раз показывают. Прошло несколько месяцев и они все это мурыжат. Они даже мурыжат тему моей бывшей жены, хотя уже пошло 12 лет. Мурыжат тему с дочерью и тем самым они меня поссорили с дочерью.
- На шоу теперь не ходите принципиально?
- Сейчас не хожу. Потому что в последний раз они меня обманули. Мне дали конверт с обещанными деньгами, я человек доверчивый, пришел домой и только тогда открыл его. А там 100 тысяч не хватает. 100 тысяч! А это деньги для меня. Но, я думаю, и для каждого человека это деньги. Жулики, воры, аферисты!
- Обещали 300, а дали на 200?
- Да.
- Вы правда сами обратились в больницу?
- Да, я заходил в 67-ю больницу. Заходил просто на обследование. Взяли анализы крови, простите, мочи, сделали УЗИ, кровь из пальца, сделали флюорографию и рентген брюшной полости. Это было недавно.
- Из-за чего вы пришли туда?
- Из-за недомогания. И в качестве профилактики.
- Где вы сейчас?
- Сейчас я в дороге, еду по делам.
- Пишут, что у вас продолжаются сложности с алкоголем. Вы пьете?
- Да, пью чай. Извините, у меня вторая линия.
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