Что даст России Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге?

СЕГОДНЯ 19:50 2018-03-30T19:51:27+03:00

Екатеринбург борется за право провести у себя ЭКСПО в 2025-м году Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Приглашаем вас принять участие в опросе о перспективах промышленной ярмарки

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Россия участвует в выставочном движении с 1851 года, когда состоялась первая выставка в Лондоне, однако ни разу не проводила это мероприятие на своей территории. При этом российские выставочные павильоны многократно были отмечены самыми высокими наградами.

Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки также претендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Ранее Париж (Франция) снял свою кандидатуру.

Россия подает заявку на тему «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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