Что даст России Всемирная выставка ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге?
Россия участвует в выставочном движении с 1851 года, когда состоялась первая выставка в Лондоне, однако ни разу не проводила это мероприятие на своей территории. При этом российские выставочные павильоны многократно были отмечены самыми высокими наградами.
Екатеринбург боролся за право организовать у себя ЭКСПО в 2020 году, однако победу в конкурсе одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки также претендуют Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Ранее Париж (Франция) снял свою кандидатуру.
Россия подает заявку на тему «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
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