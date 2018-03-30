Минприроды РФ наградило руководство СУЭК за вклад в охрану природы

СЕГОДНЯ 19:40 2018-03-30T19:38:45+03:00

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30 марта 2018 года прошло заседание Коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на котором, в частности, был отмечен вклад руководителей крупнейших российских промышленных компаний в охрану природы.

Так, Генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский награжден знаком «Почетный работник охраны природы». А его заместителя, Президента Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергея Григорьева отметили знаком «Отличник охраны природы».

Это ведомственные знаки отличия, вручающиеся за большой вклад в дело сохранения природы, экологической безопасности, просвещения и пропаганды экологических знаний.

В стратегии устойчивого развития СУЭК важное место отведено именно обеспечению экологической безопасности и минимизации рисков производства. Для сохранения чистоты атмосферы, компания занимается дегазацией шахт и утилизирует метан. Чтобы не загрязнять водоемы, стоки всех предприятий СУЭК проходят тщательную очистку.Большое внимание уделяется вопросам энергоэффективности и рекультивации земель.

Такая работа СУЭК и раньше отмечалась профессиональным сообществом. На счету компании премии EraEco (при поддержке UNIDO и Минприроды РФ), Evolution Awards, Eco Best Award, а также лидирующие позиции в рейтинге экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. В 2017-2018 годах СУЭК направляет около 3,5 миллиардов рублей на реализацию экологических мероприятий.

В прошлом году «Сибирская угольная энергетическая компания» подписала с Министерством природных ресурсов, Росприроднадзором и администрациями регионов, в которых работают предприятия компании, 10 соглашений о взаимодействии в области реализации природоохранных мероприятий на сумму более шести миллиардов рублей. По итогам 2017 СУЭК вошла в число компаний, показавших наилучшие результаты по реализации совместных мероприятий с Минприроды РФ в Год экологии.

СПРАВКА «КП»

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.