Площадку под ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге осмотрят эксперты Международного бюро выставок

СЕГОДНЯ 19:44 2018-03-30T19:55:12+03:00

Если же эксперты все же отдадут предпочтение столице Урала, это будет первое ЭКСПО, которое пройдет в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) посетит Россию, чтобы оценить, какие возможности есть у Екатеринбурга для проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Визит пройдет с 3 по 5 апреля.

Делегацию возглавит посол Республики Корея в Дании Джай-Чул Чой. Он встретится с руководством России, представителями федеральных и региональных властей, гражданского общества, делового и культурного сообщества.

Сначала комиссия отправится в Екатеринбург, чтобы своими глазами увидеть площадку, где российская сторона намерена провести выставку. Также им презентуют главы заявочного досье столицы Урала. Мероприятия здесь пройдут под руководством председателя Оргкомитета ЭКСПО-2025, вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича.

5 апреля делегация уже будет в Москве, где пройдут встречи с руководством России, Федерального собрания и лидерами фракций парламента, а также выступление министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

После России комиссия МБВ отправится в Японию, где на проведение ЭКСПО-2025 претендует Осака, а на 17-19 апреля намечено посещение еще одного кандидата - столицы Азербайджана Баку.

Если же эксперты все же отдадут предпочтение столице Урала, это будет первое ЭКСПО, которое пройдет в России. Уже очевидно, что это событие будет иметь для города, региона и всей страны огромное значение. О нем свидетельствует хотя бы тот факт, что по оценкам специалистов, в дни проведения выставки Екатеринбург могут посетить больше 37 миллионов человек.