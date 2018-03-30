Путин поздравил "Транснефть" с юбилеем

СЕГОДНЯ 19:45 2018-03-30T21:07:41+03:00

Президент поздравил нефтяника с 25-летием компании, а в ответ получил поздравления с переизбранием "от всего 115-тысячного коллектива" Фото: REUTERS

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Встреча Владимира Путина с главой "Транснефти" Николаем Токаревым началась со взаимных поздравлений. Президент поздравил нефтяника с 25-летием компании, а в ответ получил поздравления с переизбранием "от всего 115-тысячного коллектива".

- «Транснефть» всегда рядом, всегда будет поддерживать ваши усилия, можете на нас полностью рассчитывать, - заявил Токарев и перечислил достижения компании за последние годы. - Из наиболее значимых проектов - это «Восточная Сибирь – Тихий океан» – первая и вторая очередь, это Балтийская трубопроводная система, это отвод на Китай «Сковородино – Мохэ», «Заполярье – Пурпе», «Пурпе – Самотлор», «Куюмба – Тайшет». И новые нефтепродуктовые магистрали – это проект «Север», который позволил до 15 миллионов тонн увеличить подачу продуктов на Приморск, и проект «Юг».

Любопытно, что Путин или лично, или по телемосту открывал практически все эти проекты.

- Особой отличительной вехой стали серьезные подвижки в импортозамещении, - рассказал Токарев. - Мы начали эту работу не потому, что санкции были введены, а еще в 2008–09 годах были приняты все необходимые решения. И на сегодня в России производится 93 % оборудования, которое мы закупаем.

- Какая средняя зарплата? - задал Путин вопрос, который он всегда задает на таких встречах.

- Средняя зарплата – 90 тысяч рублей. В зависимости от регионов.

- В этом году планируете увеличение зарплаты?

- Мы проиндексировали на текущий год, - подтвердил Токарев. - У нас на ставку инфляции все это сделано, и мы практически ежегодно планируем эту работу проводить. В Центральной России, конечно, она немножко пониже. Дальний Восток и Восточная Сибирь, Север – там за 100 тысяч.

Глава "Транснефти" доложил президенту о принятой социальной программы - ремонта и оборудования поселковых школ.

- Мы за четыре предстоящих года планируем отремонтировать, в том числе и капитально, оборудовать современной техникой, интерактивными атрибутами и кабинетами физики, химии и математики поселковые школы, - рассказал он. - 240 школ у нас в программе, мы уже эту работу начали, и она идет полным ходом.