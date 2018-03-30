СЕГОДНЯ 20:18 2018-03-30T20:20:35+03:00

Мужчина, ставший одним из символов этой трагедии, загрузил несколько своих фотографий и видеоролик Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За один день на страничку подписались более 15 тысяч человек [видео]

Изменить размер текста: A A

В популярном фотосервисе «Инстаграм» завел страничку житель Кемерова Игорь Востриков, который потерял в сгоревшей «Зимней вишне» трех детей, жену и сестру. Мужчина, ставший одним из символов этой трагедии, загрузил несколько своих фотографий и видеоролик, который он ровно за сутки до пожара отправил своим детям.

На видео видно, как Востриков поднимается на подъемника в гору, собираясь покататься на сноуборде.

- Привет, мои любимые! - машет детям, счастливо улыбаясь, Игорь. — Папа вот в горку подымается, на сноуборде покачусь. Вооон, как высоко ехать. Ладно, пока, люблю вас.

igorlovepapa Кемеровчанин Игорь Востриков выложил в Инстаграме видео своего последнего счастливого дня

На одной из фотографий в своем «Инстаграме» Востриков запечатлен на отдыхе в одной из южных стран в окружении всей своей большой семьи, из которой он один теперь остался в живых. На другом снимке — банковская карточка Игоря.

- Я не требую денег и не прошу никаких сборов! Выкладываю свои карты, только для того, чтоб не попались на уловки мошенников, - объяснил Востриков. В подтверждение этого часть номера карты заретуширована.

За несколько суток прошедших после трагического пожара Игорь Востриков записал уже несколько видеообращений, в которых рассказывает о том, как идет расследование ЧП. К примеру, он поведал о записях с камер наблюдения в кинотеатре, которые подтверждают, что большинство погибших были только в одном кинозале и выйти оттуда они не смогли не по причине запертых дверей, а потому что сами решили дожидаться там спасателей.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, большинство из них дети. Сейчас задержаны уже шесть человек, среди них генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежит «Зимняя вишня», Юлия Богданова и управляющая торговым центром Надежда Судденок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я еще не возвращался домой»: Игорь Востриков рассказал, как живет после страшного пожара, в котором потерял семью

Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» троих детей, жену и сестру, в последние несколько дней ни с кем не общается. Только через интернет: на своей страничке ВКонтакте он выложил несколько видео комментариев. Говорят, кто-то из журналистов узнал его адрес, пришел к дверям квартиры и, встав на колени, просил: откройте, дайте интервью. Но никто не ответил. Дело в том, что дома Игоря нет. Об этом он сказал нам сам (подробности)

МНЕНИЕ

Как помочь тебе, мужик, потерявший троих детей в Кемерове?

Александр ТОРОПОВ

Я сегодня целый день думаю про мужика из Кемерова, который на пожаре потерял всю семью - жену и троих детей.

Начал смотреть интервью с ним. Не досмотрел. Это невозможно (подробности)