Родом из «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-30T21:37:22+03:00

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Есть вопрос, на который нам, журналистам «КП», приходится отвечать регулярно. Потому что каждый раз происходит одна и та же картина: мы встречаемся с коллегами из «Новой газеты» на каких-нибудь событиях (чаще на печальных, увы) и начинаем радостно обниматься.

«Это, простите, как? - изумляются окружающие. - Вы же вроде бы находитесь по разным сторонам баррикад! Как вы умудряетесь оставаться в хороших человеческих отношениях, кидая друг в друга политические дротики?»

Да запросто!

Видите ли, есть одна тонкость. Дело в том, что все мы вышли из одного гнезда - с 6-го этажа улицы «Правды», когда работали в «КП». Вместе когда-то сочиняли заметки и придумывали заголовки, пили, пели и ели. А потом разошлись, так бывает - со слезами, но без драк, как разводятся разлюбившие друг друга супруги. В результате этого развода 25 лет назад и появилась на свет «Новая газета».

Поначалу нас и по стилю-то сложно было отличить: школа «Комсомолки» - это все-таки мощное дело, особый язык, рубрики, стиль. И до сих пор читаешь подписи под текстами в «Новой» - половина бывших наших. И нам от этого теплее. Честно.

Но главное не это. То, что «Новая» выстояла. За последнюю четверть века газет-однодневок, которые вспыхнули и навсегда улетели в историю, не счесть. А вы удержались на плаву - и когда на вас давили, и когда возносили до небес. Когда травили и когда стреляли…

Сейчас российский медиамир невозможно представить без журналистов «Новой». Без языка их смелых репортажей, умных комментариев и тонкого сарказма. Конкурентов на этом поле у них, пожалуй, в России нет. И мы этому только рады! Мир с вами стал ярче, российская пресса - свободнее, журналистика - сложнее и насыщеннее. Выходит, все к лучшему. Все не зря.

Мы разошлись головами, но не душами. Но, даже когда взгляд на события у «Комсомолки» и «Новой» был диаметрально противоположным, мы никогда друг с другом не воевали.

Потому что мы с вами одной крови, репортерской, вы и мы. И нам быть с вами близкими родственниками нравится.

С днем рождения, коллеги!