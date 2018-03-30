В Москву привезут Благодатный огонь
В канун православной Пасхи фонд Андрея Первозванного отправляет в Израиль делегацию за Благодатным огнем.
Во главе ее - председатель попечительского совета Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В составе делегации общественные деятели, политики, журналисты. В том числе, корреспондент «КП», который на нашем сайте и в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» будет рассказывать о том, как происходит таинство сошествия Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Специальным авиарейсом Благодатный огонь привезут в Москву - к началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя. Огонь будет передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково - и развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов России.
Также планируется доставить Благодатный огонь в Великобританию, Германию, Италию, США и Эстонию.
В течение недели огонь можно будет получить в Москве, офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу: ул. Покровка д. 42, стр. 5-5а (с 9.00 до 18.00).
Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.