2018-03-30T22:14:48+03:00
Общество

В Москву привезут Благодатный огонь

7 апреля его доставят в столицу, прямо из Иерусалима
Александра КУЧУК
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Специальным авиарейсом Благодатный огонь привезут в МосквуСпециальным авиарейсом Благодатный огонь привезут в МосквуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В канун православной Пасхи фонд Андрея Первозванного отправляет в Израиль делегацию за Благодатным огнем.

Во главе ее - председатель попечительского совета Владимир Якунин и представитель Русской Православной Церкви епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В составе делегации общественные деятели, политики, журналисты. В том числе, корреспондент «КП», который на нашем сайте и в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» будет рассказывать о том, как происходит таинство сошествия Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Специальным авиарейсом Благодатный огонь привезут в Москву - к началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя. Огонь будет передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Традиционно сотни верующих встречают делегацию в аэропорту Внуково - и развозят Благодатный огонь в храмы Москвы, Московской области и других регионов России.

Также планируется доставить Благодатный огонь в Великобританию, Германию, Италию, США и Эстонию.

В течение недели огонь можно будет получить в Москве, офисе Фонда Андрея Первозванного по адресу: ул. Покровка д. 42, стр. 5-5а (с 9.00 до 18.00).

Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.

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