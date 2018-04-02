2018-04-02T07:26:21+03:00
Спорт

Александр Овечкин сыграл свой 1000-й матч в НХЛ

В юбилейном поединке его "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 3:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин играют без перерывов уже четвертый сезон за "Вашингтон".Александр Овечкин играют без перерывов уже четвертый сезон за "Вашингтон".Фото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 2 апреля, в НХЛ произошло историческое событие. Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" россиянин Александр Овечкин в 1000-й раз вышел на лед в матчах регулярных первенств Национальной хоккейной лиги. Для него юбилейным стал выездной поединок против "Питтсбург Пингвинз".

В этой игре, которая завершилась победой "Кэпиталз" со счетом 3:1, Александру Овечкину не удалось отличиться результативными действиями, несмотря на то, что он провел на льду практически 23 минуты игрового времени, сделав 4 броска по чужим воротам.

Голы в этой игре у "Вашингтона" на счету Ти Джея Оши (7 минута), Дмитрия Орлова (34) и Тома Уилсона (41). В составе "Питтсбурга" шайба на счету Патрика Хернквиста, который отличился на 57-й минуте с передачи Евгения Малкина. Малкин, к слову, был удален на 59-й минуте до конца игры за недисциплинированное поведение на скамейке штрафников после того, как он получил 2-минутное удаление.

- Моя мечта сбылась - я играю с отличными партнерами против великих хоккеистов. Это останется в моей памяти на всю жизнь, - сказал после юбилейной игры Александр Овечкин, отметив, что испытывает невероятное чувство по поводу своего достижения.

Свой первый матч Овечкин провел за "Вашингтон" 5 октября 2005 года против "Коламбуса". Он сделал дубль в первом же поединке в НХЛ. Сейчас же он с теплотой говорит про свой клуб:

- Здесь мой второй дом. Клуб и болельщики ко мне очень хорошо относятся. Приятно так долго выступать за одну команду и добиваться с ней успехов, - приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин был выбран на драфте НХЛ 2004 года под первым номером. Он стал вторым российским хоккеистом, который на "ярмарке талантов" получил такой высокий номер выбора. С тех пор он установил немало рекордов и за 13 лет в НХЛ пропустил всего лишь 29 поединков. А с чемпионата НХЛ 2015/2016 годов Овечкин играет постоянно без перерыва. за это время в 1 000 матчах лиги он набрал 1 118 (603+515) очков. Лидером же по этому показателю в истории лиги является Горди Хоу, который провел 1 767 матчей.

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