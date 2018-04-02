2018-04-02T08:43:39+03:00
Спорт

Федор Смолов, уходя с поля, обматерил болельщиков в прямом эфире, а потом извинился

Форвард "Краснодара" не сдержал эмоций после неудачной игры с махачкалинским "Анжи"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов извинился за свой поступок во время игры "Краснодар" - "Анжи".Федор Смолов извинился за свой поступок во время игры "Краснодар" - "Анжи".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выступающий в составе футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов после не слишком удачно игры в 24 туре чемпионата России против махачкалинского "Анжи" получил порцию критики от болельщиков. Он был заменен за пять минут до конца матча, который завершился вничью 1:1 и его в этот момент освистали болельщики.

Смолов прямо во время игры не стал сдерживать в себе эмоций и просто обматерил трибуны, которые выразили свое негодование игроку. Произошло это, получается, практически в прямом эфире трансляции матча "Краснодар - "Анжи".

Через некоторое время Смолов пришел в себя и публично у себя в Твиттере попросил прощения за свой поступок:

- Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. P.S. Мало кому интересно, но я играл с ангиной.

Причем, что интересно, когда уходил с поля Смолов, счет на табло был 1:0 в пользу "Краснодара". Но на 90-й минуте "Анжи" смог забить спасительный гол и уйти от поражения. После этой игры "Краснодар" с 41 очком - пятый в чемпионате России, а вот "Анжи" при 24 баллах - на 14 месте в турнирной таблице.

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