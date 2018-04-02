Авиакомпания «Аврора» предлагает пассажирам развлекательную программу

СЕГОДНЯ 12:20 2018-04-02T12:25:07+03:00

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», в целях улучшения сервиса пассажиров в тестовом режиме внедрила новую бесплатную услугу развлечений в воздухе - стриминговую систему AirFi Venus Box

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AirFi Venus Box – это новая, ультрасовременная, развлекательная система высокоскоростной передачи мультимедиа контента на персональные устройства пассажиров. Данная система предлагает пассажирам «Авроры» широкий выбор развлекательных программ для просмотра во время полёта на собственном ноутбуке, планшете или смартфоне. Программа содержит более 100 фильмов зарубежного и отечественного производства, включая сериалы, ТВ-шоу, детский канал, новости, спортивную и автомобильную рубрики, видеоклипы, музыку, аудиокниги, журналы и популярные игры.

Чтобы получить доступ к данной системе, пассажир должен просто подключить свой ноутбук, планшет или смартфон к бесплатному WiFi на борту воздушного судна. «Aurora-AirFi» будет предоставляться пассажирам на воздушных судах A319 и Q400 по всей маршрутной сети авиакомпании.

«Aurora-AirFi» реализуется в авиакомпании «Аврора» совместно с мировым лидером в области мобильного оборудования - голландской компанией «AirFi BV». Оборудование прошло необходимые испытания и сертифицировано.