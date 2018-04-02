2018-04-02T12:46:00+03:00
Общество

На девятый день Патриарх помолился о погибших в Кемерово

И призвал верующих сохранять в своем сердце любовь
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Святейший призвал верующих сохранять в своем сердце любовьСвятейший призвал верующих сохранять в своем сердце любовьФото: скриншот видео
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На девятый день трагедии в Кемерово Патриарх Кирилл служил в Донском монастыре Москвы, где молился об упокоении погибших в страшном пожаре.

- Мы вознесли молитвы к Господу об упокоении всех невинно убиенных огнем. Верим, что по молитвам церкви и через те муки, через которые прошли скончавшиеся, они несомненно обрели Царствие Божие. И они сегодня там, перед лицом Божьим. Мы молимся за них в надежде на то, что став перед лицом Божьим, они тоже помолятся о народе своем и Отечестве. Да примет Господь светлые души в Небесное Царство и сотворит вечную молитвенную память о них в наших сердцах, - заключил предстоятель Русской православной церкви.

В своей последующей проповеди в первый день Страстной седмицы Святейший призвал верующих сохранять в своем сердце любовь.

- Господь присутствие любви в человеческом сердце связывает с жизнью. Если она исчезает, то человек становится нежизнеспособным, распадаются связи, соединяющие людей. Современному человеку трудно провести параллели с Евангелием - понятие любви так извращено массовой культурой. Это горе людей, но никак не слабость Божественных слов, - подчеркнул Патриарх.

В понедельник православные христиане вступили в самые главные дни Великого поста - Страстную седмицу.

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