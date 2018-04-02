В Лондоне взъелись на российских журналистов

СЕГОДНЯ 14:04 2018-04-02T14:23:27+03:00

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Неужели и сюда мне теперь вход закрыт? Эта мысль предательски заползла, когда подходил к трехэтажному зданию в викторианском стиле на улочке Берчин-лейн. Здесь, в самом центре Сити, отмечалось 130-летие (!) британской Ассоциации Иностранной Прессы (FPA). Уже сколько лет я – член FPA, и заранее подтвердил свое участие в мероприятии, но червь сомнения все равно грыз. Ведь после отравления британского агента Скрипаля перед российскими журалистами, включая корреспондента «КП», здесь снова и снова включают красный свет.

Ладно, без дегустации шотландского виски, на которую раньше приглашали, обойдусь. А вот посмотреть знаменитую гонку на лодках по Темзе студентов Оксфорда и Кембриджа очень хотелось. Они же сражаются с 1829 года! Однако всего за сутки до нынешних соревнований получил сообщение, что для представителя «Комсомолки» места нет...

Может быть, просто неприятные совпадения? Но таких случаев набралось пять или шесть, а отказов от личных встреч и от интервью еще больше. Не говорю уж об угрозах на электронной почте.

«ЗАПАД ЗАПЛАТИТ ЗА ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ»

В Ассоциацию пропустили без проблем. Еще около раздевалки мне положил руку на плечо коллега из Австралии.

- Очень все это жестоко! – возбужденно произнес Ник Миллер, корреспондент «Сидней морнинг геральд». – Агрессивно и бесцеремонно нападают, не представляя ни документов, ни фотографий, ни оценок независимых аналитиков. Согласен с теми, кто считает, что Запад заплатит за такое отношение к России. Обязательно напишу об этом. (Через день в австралийской газете, действительно, появилась статья под заголовком: «Русские в негодовании из-за возобновления холодной войны.» При этом журналист ссылается и на разговор со спецкором «Комсомолки».)

В зале для приемов не пробьешься. FPA – уважаемая солидная организация, самая старая Ассоциация Иностранной Прессы в мире, и сюда пришли не только зарубежные акулы пера, но и дипломаты из разных стран, а также местные журналисты. Многие из них обсуждали трагедию в Солсбери. Некоторые, правда, просили не называть имена.

ОПЕРАЦИЮ ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАЛИ

Пол, корреспондент агентства Франс пресс:

- Где вина России? Не вижу доказательств, даже косвенных. Зато нет сомнений, что Скрипаль работал на британскую разведку. Айрис, обозреватель немецкого еженедельника:

- Мы стали свидетелями операции, которую тщательно спланировали противники Путина. Но, надеюсь, до «горячей войны», тем более ядерной, дело все же не дойдет.

Конечно, единодушного осуждения Британии не было и быть не могло, ведь здесь собрались прежде всего «западники». Но многие соглашались, что нельзя было объявлять о высылке российских дипломатов именно во время страшной трагедии в Кемерово.

- Наверное, все договоренности о депортации ваших дипломатов были согласованы заранее. Тем не менее, когда произошел этот ужасный пожар, нужно было проявить человеческие чувства, - считает Шинья, заведующий бюро японского информационного агентства.

«КОМСОМОЛКУ» ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ИЗГОЕМ

Рассказываю одному из руководителей FPA о моих «хождениях по журналистским мукам», и он удрученно разводит руками:

- Такого никогда не было! И никуда не годится. Вообще-то власти Соединенного королевства призваны способствовать работе членов нашей организации, в которой представлены издания из 50 с лишним стран. Пожилой сотрудник токийской газеты, участвовавший в разговоре, даже спросил, не стоит ли «расстаться с этой обстановкой». То есть, если переводить с супервежливого японского языка - уехать. Но бежать – совсем не по-журналистски. И я перевел ему пару строк из «Корреспондентской застольной» Константина Симонова: «Жив ты или помер, /Главное, чтоб в номер/ Материал успел ты передать». Японец с пониманием закивал, - как-никак, он коллега по нашему цеху.

...Включил компьютер, чтобы отправить в редакцию эту корреспонденцию, и увидел новое сообщение: отказ участвовать в поездке в средневековое поместье под Лондоном. Занавес совсем опустился?

Лондон.

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