Болельщикам Чемпионата мира в России поможет туристическая полиция

СЕГОДНЯ 14:10 2018-04-02T14:12:43+03:00

Безопасность во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу доверят полицейским со знанием иностранных языков

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Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании специализированных подразделений туристической полиции в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.

"До 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи из числа сотрудников патрульно-постовой службы будут образованы подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих Чемпионат мира по футболу (с 25 мая по 25 июля) будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они будут распределены на дежурства таким образом, чтобы у зарубежных граждан не возникало языкового барьера", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже в ближайшее время в полиции пройдут организационно-штатные мероприятия: полицейские-полиглоты пройдут дополнительные занятия, и получат нарукавные повязки, которые будут их выделять среди остальных участников охраны общественного порядка.

Отметим, что в Москве такое подразделение существует с августа 2014 года.

"В столице функции туристической полиции возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. Его сотрудники владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках. Они патрулируют улицы и пешеходные зоны, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей города, – уточнила Ирина Волк.

Иностранные туристы уже оценили услугу.

- Когда приезжаешь в город в первый раз, не знаешь, куда идти, покупаешь путеводитель. Там есть карты, но иногда нужно все же у кого-то спросить дорогу, попросить совета. Иногда трудно найти человека, который знает английский, и при этом хорошо знает город. Здорово иметь туристическую полицию! Мы из Шотландии, и у нас такой нет. Нет ничего подобного и в Абердине, Глазго или Эдинбурге, - ответили гости из Шотландии Мартин Тейлор и Джим Ирвинг во время практических занятий, к которым сотрудники туристической полиции уже приступили на улицах столицы.