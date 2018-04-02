Авиабилеты в Москву из регионов могут подорожать

СЕГОДНЯ 14:30 2018-04-02T14:41:47+03:00

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Минфин предложил снизить до нуля налог (НДС) для внутренних авиаперевозок, не проходящих через Москву. И одновременно повысить его с нынешних 10% до 18% для рейсов через в столичные аэропорты. Цель - развивать региональные перевозки.

Сейчас они построены не самым логичным образом. Вот, например, рейс из Читы в Иркутск предлагается с пересадкой в Санкт-Петербурге. Единственный способ добраться из Челябинска в Тюмень – через Москву. Чтобы убрать такую несуразицу, нужно понизить стоимость авиабилетов между регионами. Тогда будет и стабильный пассажиропоток, и сеть маршрутов авиакомпаний расширится.

Но есть и минусы. Открыть новый региональный маршрут – дело не быстрое. И не всегда это связано со стоимостью билетов. Часто нужно вкладываться в инфраструктуру самого аэропорта, его наземных служб. А это большие затраты. Поэтому новые рейсы будут появляться постепенно, а летать через Москву станет намного дороже. В конечном итоге, пострадают пассажиры. Авиакомпании предлагают обнулить НДС для немосковских рейсов, а для московских – оставить на прежнем 10% уровне. И ту, и другую идею пока обсуждают в Минтрансе.