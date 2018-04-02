2018-04-02T16:33:06+03:00
Политика

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

В Кремле раскрыли детали диалога двух президентов
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося десять дней назад. Так, например, стало известно, что президент США предложил провести личную встречу двух лидеров на его территории и эта идея до сих пор остается в силе.

- Если все будет нормально, я надеюсь американцы не откажутся от своего предложения, - сказал Ушаков. - Трамп предложил встречу провести в Вашингтоне в Белом доме. Хотелось бы верить, что те шаги которые американцы предприняли на основе совершенно бездоказательных обвинений, будут приостановлены и в какой-то момент мы сможем подойти к началу серьезного и конструктивного диалога.

Помощник президента заявил, что встрече не должна помешать даже взаимная высылка дипломатов.

- Эти высылки — в том числе и удар по самому себе, - сказал Ушаков. - Потому что ответ как правило зеркальный, и высылая 60 дипломатов, я не знаю - на что американцы рассчитывали. Если просто хотели сократить численность, это можно было бы сделать, не выгоняя наших дипломатов. Мы исходим из того, что эти места не останутся пустыми и постепенно стороны - и Америка, и Россия - их восполнят. Как получится на практике, пока трудно говорить.

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