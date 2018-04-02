2018-04-02T17:19:46+03:00
Экономика

МЭФ-2018: «Россия и мир: образ будущего»

3 и 4 апреля в Российской академии наук пройдет шестой Московский экономический форум (МЭФ), в котором примут участие несколько тысяч российских и зарубежных экспертов, политиков, ученых и предпринимателей
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Сопредседатели МЭФ – президент Промышленного Союза «Новое Содружество», глава Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин и научный руководитель Института Экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

На полях МЭФ российские и зарубежные учёные и практики стремятся найти решение глобальных проблем современности. Форум, существующий с 2013 года, сегодня является крупнейшей независимой экспертной площадкой страны для формирования предложений и решений по развитию возможностей национальной экономики. «МЭФ – это не бизнес-форум, у нас не заключается контракты, не обсуждаются конкретные сделки. Мы обсуждаем вопросы экономической идеологии», - рассказывает о форуме Константин Бабкин. За шесть лет существования форума организаторам удалось подобрать в качестве спикеров экспертов с независимым образом мышления, которым небезразлична судьба нашей страны.

Среди участников МЭФ-2018: советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель премьер-министра (2002–2003) и министр финансов Польши (1994–1997, 2002–2003) Гжегож Колодко, независимый депутат Европарламента Эмерик Шопрад, член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований (EURISPES) Марко Риччери, публицист Юрий Болдырев, член партии «Лига Севера», сооснователь Ассоциации «Венето-Россия» Элизео Бертолази, бывший заместитель председателя Парламентской Асамблеи ОБСЕ Вилли Виммер и многие другие.

Центральная тема МЭФ-2018 – «Россия и мир: образ будущего». Участники форума будут говорить о ключевых внешнеполитических событиях, а также о мерах, которые предлагает научное и профессиональное сообщество для раскрытия экономического потенциала РФ.

Приглашаем Вас к участию, подробная информация на сайте me-forum.ru

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