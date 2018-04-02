Почти свободны: Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об условиях развода

СЕГОДНЯ 17:20 2018-04-02T17:29:48+03:00

Брэд и Анджелина были вместе с 2006 года, в 2014 году они поженились. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года, и с тех пор их бракоразводный процесс никак не мог завершится. И вот из Голливуда пришли свежие новости: экс-супруги наконец-то смогли договориться об условиях расторжения брака. По словам источника из окружения звездной пары, их развод близок к завершению, и финальные документы будут вот-вот подписаны.

- Условия еще прорабатываются юристами, но все будет завершено в ближайшие недели. Это огромный шаг вперед с тех пор, как их брак рухнул, особенно учитывая обвинения в жестоком обращении с детьми, которые Анджелина выдвигала против Брэда, - рассказал инсайдер британскому изданию The Sun, - Сейчас они наконец-то в хороших отношениях. Они оба решили, что их разрыв был слишком жестоким для детей, и сейчас относятся друг к другу уважительно.

У 42-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен. Ранее сообщалось, что развод Питта и Джоли буксует из-за того, что они никак не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми. Первоначально Анджелина настаивала на единоличной опеке. Брэд же хотел совместную. С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Брэд регулярно встречается со своими шестью отпрысками, правда, не так часто, как ему хотелось бы. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.

Экс-супруги смогли наладить отношения ради детей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятно, статус «свободен» подтолкнет экс-супругов к новым отношениям. Тем более, что у Анджелины уже наметилась романтическая связь. Знакомые Джоли рассказали американскому изданию Entertainment Tonight, что у актрисы — новый возлюбленный. Избранник звезды не имеет отношения ни к миру кино, ни к Голливуду, ни к списку миллионеров Forbes: Анджелина закрутила роман с агентом по недвижимости. Он стал первым мужчиной, с которым Джоли начала встречаться после того, как ушла от Брэда Питта и подала на развод.

- Да, она кое с кем встречается, - подтвердили источники издания. - Брэд и Анджелина очень тщательно скрывают свою личную жизнь, и, хотя она говорит друзьям, что ни с кем не встречается, на самом деле она кое с кем видится.

По словам приятелей Джоли, ее новый друг гораздо старше 42-летней актрисы.

- Она встречается со зрелым и красивым мужчиной, он — агент по недвижимости, - утверждают инсайдеры. - Он не знаменитость и не светская персона. Пока у них ничего серьезного — они просто двое взрослых людей, которые наслаждаются обществом друг друга.

У Брэда же пока никого нет, хотя он уже сходил на несколько свиданий. Серьезных отношений актер не заводит и, как и его бывшая жена, просто приятно проводит время.

- После разрыва с Анджелиной Брэд почти не выходил из дома. Но в последний месяц или два он изменился и стал гораздо чаще выбираться поужинать с друзьями, - говорят инсайдеры. - Брэд очень тщательно скрывает свою личную жизнь. Женщины, с которыми он видится, - не публичные персоны.

Сейчас дети живут с Анджелиной. Брэд видится с ними не так часто, как бы ему хотелось.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знакомые пары также прокомментировали возможное воссоединение Джоли и Питта, о котором так много писали таблоиды. По их мнению, то, что экс-супруги снова станут жить вместе, очень маловероятно.

- Люди судачат об их воссоединении, но этого никогда не случится, - говорят инсайдеры. - У них был безобразный разрыв, и когда Анджелина и Брэд по решению суда вместе с детьми проходили семейную терапию и посещали психолога, они едва могли находиться в одной комнате друг с другом.

К счастью, сейчас ситуация изменилась, и экс-супруги смогли наладить цивилизованные отношения ради детей.