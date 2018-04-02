Григорий Ивлиев может возглавить новое ведомство по управлению интеллектуальной собственностью

СЕГОДНЯ 18:20 2018-04-02T18:23:32+03:00

Об этом заявил в Сколково первый вице-премьер Игорь Шувалов

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Сегодня стало известно о возможных новых назначениях в будущем кабинете министров.

В Сколково прошла совместная коллегия Минэкономразвития и Роспатента. На ней присутствовал первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.

Итог форума - в ближайшее время на базе Роспатента будет создана новая структура, занимающаяся регулированием сферы интеллектуальной собственности. Об это заявил в конце встречи Игорь Шувалов. Вице-премьер уточнил: он надеется, что возглавит новую структуру Григорий Ивлиев. В настоящее время он - руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Название новой структуры, некоего мегарегулятора в сфере интеллектуальной собственности, пока неизвестно. Но судя по всему, часть полномочий у ряда министерств будут отозваны и переданы ему.

- Пусть не обижаются другие министерства и ведомства — надо у них некоторые функции изъять и наконец передать вам, - обратился к Ивлиеву в заключительной речи Игорь Шувалов.