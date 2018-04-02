Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой поэт, какой типаж!

СЕГОДНЯ 19:33 2018-04-02T19:36:43+03:00

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По песням, авторам текстов которых стал Резник, можно изучать историю отечественной эстрады. «Вернисаж», «Балет», «Гиподинамия», «Делу время», «Кабриолет», «Еще не вечер», «Маленькая страна», «Я тучи разведу руками»... Все эти и многие другие композиции становились хитами, а артисты, их исполнявшие - суперзвездами. Неслучайно Резника всегда считали одним из столпов нашего шоу-бизнеса и всегда с нетерпением ждали на всех главных светских мероприятиях. Однако в последнее время о светской жизни мэтр забыл, уединившись в своем доме в Подмосковье. Обижен на что-то или на кого-то? Недоволен тем, что из себя представляет современная эстрада? Обо всем этом узнали авторы нового документального фильма «Илья Резник. Который год я по земле скитаюсь...» (Первый канал, 7 апреля, 16.40), приуроченного к 80-летию поэта. А сразу после него зрители Первого канала увидет телеверсию юбилейного вечера Резника, поздравлять которого придут Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Мария Распутина, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, Наташа Королева, Лариса Долина, Владимир Пресняков-младший, Александр Маршал и многие другие.