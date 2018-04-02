2018-04-02T19:37:53+03:00
Телевизор

Откровенно от имени Жанны

Героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион» станет актриса Жанна Эппле
Глеб ГУБАРЕВ
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Жанна Эппле (вторая слева) в сериале «Бальзаковский возраст». ФОТО Кадр из сериалаЖанна Эппле (вторая слева) в сериале «Бальзаковский возраст». ФОТО Кадр из сериала
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53-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст» заглянет в гости к Лере Кудрявцевой, причем вовсе не для того, чтобы в ответ на прямые вопросы ведущей кокетливо улыбаться и отделываться туманными намеками. Правила проекта «Секрет на миллион» требуют от участников предельной откровенности, поэтому Жанна расскажет обо всем - например, о том, как делала пластические операции, которых было немало, и как осталась без квартиры, из которой ее выгнал бывший муж.

Также заслуженная артистка России признается, что совсем не боится старости и очень гордится тем, что недавно стала бабушкой. У Жанны, напомним, два взрослых сына, Ефим и Потап. Именно Потап в феврале подарил маме внука - мальчика назвали красивым и редким именем Северин.

НТВ, 7 апреля, «Секрет на миллион», 17.00

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