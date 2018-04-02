Правительство ужесточило требования к аварийным службам

СЕГОДНЯ 19:33 2018-04-02T19:47:34+03:00

Время дозвона в «аварийку» днем не должно превышать 5 минут, ночью - 10

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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее новые требования к работе управляющих компаний в сфере ЖКХ.

- Оно меняет некоторые правила, которые действуют в этой сфере, для повышения качества управления многоквартирными домами, - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник в подмосковных «Горках».

Постановление устанавливает дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний. Прежде всего, это требования к деятельности аварийных диспетчерских служб.

- Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан. Устанавливается дифференцированное время по устранению различного рода аварий - от получаса до двух часов, - рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Впервые регламентировано время дозвона в аварийную службу - пять минут. В ночное время - 10 минут. Службы должны будут иметь функции «обратный вызов» или «автоответчик».

Повреждения внутридомовых инженерных систем должны быть устранены в течение 30 минут с момента регистрации заявки, а засоры - в течение двух часов.

При этом, по его словам, плата за услуги ЖКХ увеличена не будет.

- Все это в совокупности должно существенно улучшить качество работы управляющих компаний, доступность услуг, которые они оказывают, и сократить расходы жителей на жилищные услуги, - сказал Козак.

Дмитрий Медведев также предложил публиковать в открытом доступе тарифы на жилищные услуги управляющих компаний.

- Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить​​​. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?», - заметил Медведев.

- Совсем недавно завершили мониторинг стоимости жилищных услуг по всей стране. Результаты этого мониторинга показали, что одни и те же услуги в однотипных домах в одинаковых климатических зонах часто отличаются в десятки раз. Даже в пределах одного наследного пункта, - рассказал Козак.

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Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги

Председатель правительства Дмитрий Медведев предложил публиковать тарифы на жилищные услуги управляющих компаний.

"Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле"- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

На мероприятии замглавы правительства Дмитрий Козак отметил, что в результате проверки выяснилось, что цены на жилищные услуги в рамках одного населенного пункта могут отличаться в десятки раз. (подробности)