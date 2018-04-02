Подпишись на «Комсомолку»!

СЕГОДНЯ 20:11 2018-04-02T20:32:49+03:00

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Во всех почтовых отделениях страны началась подписная кампания на второе полугодие 2018 года. Подписаться на «Комсомольскую правду» можно до конца июня. В течение этого времени наши читатели смогут оформить подписку и в режиме онлайн - на сайте podpiska.pochta.ru

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит скидку подписчикам более 2500 изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Конечно же, есть среди них и наша «Комсомольская правда».

«Почта России не только не повышает тарифы на доставку периодической печати, но и направляет 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки в 2018 году. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет Декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

«Комсомолка» всегда активно участвует в Декаде подписки. С 10 по 20 мая в почтовых отделениях можно будет подписаться на «Комсомолку» по суперльготным ценам и сэкономить до 11%.

На сайте и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Не забудьте подписать на «Комсомолку» себя и своих близких!