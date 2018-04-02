2018-04-02T21:26:14+03:00
Звезды

Филипп Киркоров выпустил «поющие» обои

У короля российской поп-сцены появился еще один бизнес-проект [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Киркоров выпустил собственную линию настенных покрытий.Киркоров выпустил собственную линию настенных покрытий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Наверное, все думают, что обои Филиппа Киркорова обклеены стразами и прочим «шиком-блеском». Как оказалось, у артиста иные представления о домашнем уюте. Вслед за открытием караоке «Филармония» (этот бизнес- проект, по словам артиста, получился весьма прибыльным) и выпуском именного парфюма, Филипп занялся дизайном обоев.

По словам артиста, эта идея появилась во время строительства загородного дома. Тогда ему и поступило предложение от итальянской фабрики Zambaiti Parati и ее российского филиала — Fipar выпустить коллекцию звездных обоев совместно с дизайнером Эдждио Фредди.

Первая коллекция обоев короля российской поп-сцены получила название:

«Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен».

- Эти обои поют. Надо лишь прислушаться. И мы услышим сказочные перезвоны волшебных мелодий, - поэтично начал презентацию своего творения Киркоров. - Погружаясь в работу над коллекцией, я думал, как выразить свою идею об идеальном быте. Все знают мое увлечение модой. Для меня это сказочный мир, где я нахожу не только новые сценические решения, но и черпаю вдохновение. Конечно же, мои знания в области моды послужили сильным подспорьем в создании этой коллекции обоев. Они отвечают самым модным тенденциям.

Первая коллекция обоев короля российской поп-сцены получила название «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая коллекция обоев короля российской поп-сцены получила название «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Презентация проекта прошла в Большом Царицынском дворце. Там артист продемонстрировал гостям образцы обоев, рассказал о работе над проектом.

Обои от Киркорова выглядят и правда стильно — нет вычурности, блеска.

Хотя в орнаменте есть легкий намек на дворцовый стиль.

- Вот и в «золотом» цвете у нас есть настенный декор. Басков уже заказал в свои строящиеся хоромы. Это будет мой подарок ему на новоселье, - поделился с журналистами Филипп Киркоров. - Я проследил, чтобы все было сделано по самым высоким технологиям. А то бывает «приклеил и все отвалилось». Здесь же все сделано на совесть. Еще и притянут богатство в ваш дом. Они заколдованы (смеется.).

Филипп Киркоров выпустил «поющие» обои.У короля российской поп-сцены появился еще один бизнес-проектМихаил ФРОЛОВ

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