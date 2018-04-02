2018-04-02T21:35:08+03:00
Спорт

"Краснодар" за 6 туров до финиша решил уволить главного тренера

Игорь Шалимов покинул свой пост после ничейного результата с махачкалинским "Анжи"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Игорь Шалимов.Игорь Шалимов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В понедельник, 2 апреля, совершенно неожиданной стала новость о том, что один из лидеров Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар" решил убрать главного тренера. Игорь Шалимов, который работал в Краснодаре с осени 2016 года, покинул свой пост. Он стал шестым тренером за всю историю краснодарской команды.

Буквально за сутки до этого, в воскресенье, 1 апреля, футболисты "Краснодара" сыграли вничью 1:1 с махачкалинским "Анжи" (дагестанцы сейчас в подвале турнирной таблицы) в матче 24 тура чемпионата России. Этот результат был весьма неожиданным и кубанцы лишились шансов на то, чтобы подняться в тройку лучших команд Премьер-Лиги.

Однако же, краснодарцы не стали раскрывать причин для такого решения и что дальше ожидает команду.

- Имя нового наставника черно-зеленых будет названо в ближайшие дни. В прошлом чемпионате России «Краснодар», возглавляемый Шалимовым, финишировал на 4-м месте, в текущем сезоне за 6 туров до финиша «горожане» располагаются на 5-й позиции, - говорится в официальном сообщении клубной пресс-службы краснодарцев.

Вместе с тем, через некоторое время было объявлено, что замещать Игоря Шалимова будет Олег Фоменко. Он получил звание "и.о." главного тренера кубанцев. На эту новость отреагировали в неожиданной команде - пермском "Амкаре".

- "Амкар" поздравляет экс-игрока красно-чёрных Олега Фоменко, защищавшего цвета нашего Клуба с 1997 по 2002 год и сыгравшего за «Амкар» 170 матчей, с назначением на пост и.о. главного тренера ФК «Краснодар». Удачи, Олег Петрович! - пришло поздравление из твиттера пермского "Амкара".

Однако же официально эта информация еще не была объявлена кубанским клубом, который на данный момент - один из лучших в России.

У "Краснодара" не так много времени на размышление - уже 7 апреля в Санкт-Петербурге "быкам" предстоит провести матч 25 тура в Премьер-Лиге против одного из прямых конкурентов по таблице - питерского "Зенита".

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