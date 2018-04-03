Реновация с умом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-02T21:35:36+03:00

Сроки проектирования и строительства в рамках программы реновации жилья в Москве будут сокращены, сообщил на днях Департамент градостроительной политики столицы

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Это сделано, чтобы все необходимые процедуры не затягивались и не мешали основному процессу. Планируется, что новое жилье получит около 350 000 московских семей и им не придется даже делать ремонт: в квартирах выполнят отделку комфорт-класса.

Валентин Трищенко, председатель Алюминиевой Ассоциации

Сам по себе проект является уникальной возможностью сформировать городскую среду принципиально нового качества - в том числе за счет внедрения современных технологий использования алюминия, которые увеличивают срок эксплуатации и экономят затраты как будущих жильцов, так и строителей.

Использование алюминия начинается с фасадных решений, окон, остекления балконов и входных групп. Алюминиевые оконные рамы - более долговечные изделия, и их использование позволяет в долгосрочной перспективе сэкономить на эксплуатации: если рассматривать совокупную стоимость владения в период эксплуатации, то у рам из алюминия она в 1,4 раза ниже, чем у рам из ПВХ, и в 2,9 раза ниже, чем у деревянных. Качество окон из алюминиевого профиля позволяет увеличить межремонтные интервалы и сократить циклы замен.

Одним из универсальных решений проекта реновации также могут быть вентилируемые фасады, все составляющие которых изготавливаются из несгораемых материалов, а это дополнительная защита от пожара. Фасадные панели из алюминиевых композитов обладают улучшенной звукоизоляцией, что в комплексе со слоем утеплителя дает двойной звукопоглощающий эффект.

В целом возможности использования алюминия внутри самого здания почти так же безграничны. Подвесные потолки, облицовка стен и колонн алюминиевым листом, рекуператоры, радиаторы, внутренние двери, проводка из алюминиевых сплавов - это далеко не полный список современных решений. Конкурентные преимущества данных изделий - это долговечность, экологичность, энергоэффективность и доступная цена. Таким образом, использование алюминиевой продукции в рамках программы реновации отвечает стратегическим целям этого проекта и может стать залогом нового качества жилищного строительства в Москве и других регионах.