2018-04-02T22:01:16+03:00
Спорт

Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов

Футбол, матч Ювентус - Реал Мадрид. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Мадридский "Реал" во главе с Роналду будет играть в Турине против "Ювентуса".Мадридский "Реал" во главе с Роналду будет играть в Турине против "Ювентуса".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Футболисты "Ювентуса" и мадридского "Реала" сыграют свой первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов на поле в Турине. В прошлом сезоне именно эти две команды играли между собой в финальном поединке ЛЧ и тогда мадридцы одержали разгромную победу со счетом 4:1. Сейчас же клубы сошлись на более ранней стадии турнира.

Статистика личных встреч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

За всю историю противостояний команды играли между собой 20 раз. За это время было всего лишь 2 ничейных исхода, а у обеих команд по 9 побед в очном противостоянии.

Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

Мадридский "Реал" - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.

Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 21:45 по московскому времени.

Трансляция.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
Из Восточной Гуты по гуманитарном коридорам вышли более 154 тысяч человек
Турция выдала «Росатому» разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»
В столкновениях в секторе Газа погибли 18 палестинцев
Mail.Ru Group разрешила кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»
США готовят новые пошлины на китайские товары
Следователи обнаружили высоковольтную проводку в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня»
Путин обсудил Сирию и Ближний Восток с президентом Египта
«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом»
В МИД РФ не знают о подготовке встречи по миротворцам в Донбассе без участия России
Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт белорусского картофеля
Москва не примет итогов расследования «дела Скрипаля» без участия российских экспертов
Визы в Португалию в 2018 году: С 1 апреля власти страны начали выдавать россиянам годовой Шенген
СМИ: Киев предложил провести встречу по миротворцам в Донбассе без участия России
Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции Ракка
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозок
Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии
ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»
Госдума подготовила заявление, осуждающее Латвию за введение губительной для нацменьшинств языковой реформы
Скончалась бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения
Турция наделила проект АЭС «Аккую» статусом стратегической инвестиции
Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США
Лавров обвинил Запад в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»
Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции
Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги
Томаты и С-400: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Йог из России разбился насмерть, упав со скалы в Индии