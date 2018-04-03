Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов
Футболисты "Ювентуса" и мадридского "Реала" сыграют свой первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов на поле в Турине. В прошлом сезоне именно эти две команды играли между собой в финальном поединке ЛЧ и тогда мадридцы одержали разгромную победу со счетом 4:1. Сейчас же клубы сошлись на более ранней стадии турнира.
Статистика личных встреч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018
За всю историю противостояний команды играли между собой 20 раз. За это время было всего лишь 2 ничейных исхода, а у обеих команд по 9 побед в очном противостоянии.
Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018
Мадридский "Реал" - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.
Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018
Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 21:45 по московскому времени.
Трансляция.