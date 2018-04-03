Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 00:00 2018-04-02T22:01:16+03:00

Мадридский "Реал" во главе с Роналду будет играть в Турине против "Ювентуса". Фото: REUTERS

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Футболисты "Ювентуса" и мадридского "Реала" сыграют свой первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов на поле в Турине. В прошлом сезоне именно эти две команды играли между собой в финальном поединке ЛЧ и тогда мадридцы одержали разгромную победу со счетом 4:1. Сейчас же клубы сошлись на более ранней стадии турнира.

Статистика личных встреч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

За всю историю противостояний команды играли между собой 20 раз. За это время было всего лишь 2 ничейных исхода, а у обеих команд по 9 побед в очном противостоянии.

Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

Мадридский "Реал" - фаворит этого поединка, по мнению букмекеров.

Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018

Трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид 3 апреля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Матч ТВ" в 21:45 по московскому времени.